Getty
Berstatus Superstar, Lamine Yamal: Saya Tak Bisa Jadi Remaja Normal
Status Superstar: Yamal senang menjadi pusat perhatian
Lamine Yamal baru berusia 18 tahun pada musim panas 2025, tetapi dia sudah menjadi pemain berpengalaman di level tertinggi. Tampil gemilang di usia 15 tahun, dia meraih gelar La Liga dan Piala Eropa bersama Barcelona dan Spanyol - di samping penghargaan Kopa Trophy dan Golden Boy. Yamal pun kini sudah terbiasa melihat setiap gerakannya dibedah secara detail, baik di dalam dan di luar lapangan. Wonderkid Barcelona ini mengaku menikmati tingkat ketenaran yang kini dia banggakan. Yamal tak ingin menghindar dari sorotan, walau sempat menarik perhatian yang tak diinginkan, dan menikmati perannya sebagai superstar olahraga global.
Perbandingan dengan bintang Argentina, Lionel Messi, selalu ada, kendati ada upaya untuk meredam perdebatan tersebut, dan Yamal digadang-gadang akan menjadi pemain terbaik sepanjang masa. Pemain muda ini mengatakan kepada CBS ketika ditanya apakah dia keberatan menjadi superstar dan pusat perhatian jutaan penonton di seluruh dunia: "Tidak, sejujurnya saya tidak keberatan. Malahan, saya menyukainya.”
- Getty
Rasa untuk sukses: Tempat Yamal belajar cara menghibur
Yamal selalu ingin menjadi bintang utama, dan sejak usia dini dia tahu cara membuat para pendukung berdiri. Dia menambahkan: “Di lingkungan tempat saya dulu bermain, ada tembok tempat orang-orang duduk dan tidak ada perasaan yang lebih baik dibandingkan melihat orang-orang yang duduk di sana berdiri, dan menertawakan lawan. Saya pikir itu adalah perasaan terbaik di dunia, dan sesuatu yang sering mengingatkan saya akan hal itu adalah ketika saya bermain di lapangan dan para penggemar berdiri dan terkejut dengan permainan saya.”
“Saya tidak merasakan tekanan saat bermain sepakbola. Saya hanya mencoba menikmatinya. Saya pikir teman-teman dan keluarga saya telah melalui hal-hal yang lebih sulit dibandingkan saya hanya bermain sepakbola.”
“Sepakbola adalah segalanya bagi saya. Itu adalah cinta pertama dalam hidup saya, dan akan tetap begitu. Itu adalah salah satu olahraga di mana semua orang setara. Saya rasa saya tidak pernah merasakan tekanan saat bermain sepakbola. Orang tua saya menghadapi tekanan nyata saat masih muda. Mengurus keluarga, pekerjaan, menjadi bahagia, dan membeli hadiah... itu adalah tekanan nyata bagi saya.”
Perhatian konstan: Yamal tidak bisa menjadi remaja normal
Kendati tidak takut di lapangan, Yamal mengakui dia terkadang merasa sulit menghadapi sorotan terus-menerus di luar lapangan, setelah menjadi berita utama pada tahun 2025 setelah pesta ulang tahunnya yang ke-18, dan menjalin hubungan dengan rapper Argentina, Nicki Nicole.
“Sulit untuk bersikap seperti remaja 18 tahun yang normal. Sekalipun saya mau, saya tidak akan pernah bisa. Setiap anak pergi dari sekolah ke rumah. Bagi saya, saya pergi latihan dengan fotografer di depan rumah dan anak-anak mengenakan kaus saya di jalan,” kata Yamal.
“Saya ingin makan di restoran seperti orang normal, tetapi saya tidak bisa, karena orang-orang akan selalu menghentikan saya. Itu normal karena saya terkenal. Jadi saya mencoba melakukan hal-hal yang lebih sederhana, seperti mengunjungi ibu, saudara, atau bermain gim video.”
- Getty
Sumber inspirasi: Yamal berusaha maksimal untuk tetap rendah hati
Yamal sangat bangga menjadi sumber inspirasi dengan menyatakan: “Orang-orang mengatakan kepada saya, mereka mulai menonton sepakbola lagi karena saya. Ibu saya sekarang menonton semua pertandingan.
“Orang-orang dulu berhenti memakai jersey sepak bola ke sekolah, sekarang tren itu kembali. Bahkan turis, di Barcelona,
mendapatkan jersey Barca dengan nomor 10 di punggung. Itu membuat saya menyadari banyak hal.”
Yamal tetap teguh dia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam kehebohannya sendiri, yang penting baginya untuk mengingat dari mana ia berasal dan ke mana ia ingin pergi. Jika ia mampu tetap rendah hati dan fokus, maka ada banyak alasan untuk percaya bahwa reputasinya akan terus melambung.
Iklan