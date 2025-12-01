Yamal selalu ingin menjadi bintang utama, dan sejak usia dini dia tahu cara membuat para pendukung berdiri. Dia menambahkan: “Di lingkungan tempat saya dulu bermain, ada tembok tempat orang-orang duduk dan tidak ada perasaan yang lebih baik dibandingkan melihat orang-orang yang duduk di sana berdiri, dan menertawakan lawan. Saya pikir itu adalah perasaan terbaik di dunia, dan sesuatu yang sering mengingatkan saya akan hal itu adalah ketika saya bermain di lapangan dan para penggemar berdiri dan terkejut dengan permainan saya.”

“Saya tidak merasakan tekanan saat bermain sepakbola. Saya hanya mencoba menikmatinya. Saya pikir teman-teman dan keluarga saya telah melalui hal-hal yang lebih sulit dibandingkan saya hanya bermain sepakbola.”

“Sepakbola adalah segalanya bagi saya. Itu adalah cinta pertama dalam hidup saya, dan akan tetap begitu. Itu adalah salah satu olahraga di mana semua orang setara. Saya rasa saya tidak pernah merasakan tekanan saat bermain sepakbola. Orang tua saya menghadapi tekanan nyata saat masih muda. Mengurus keluarga, pekerjaan, menjadi bahagia, dan membeli hadiah... itu adalah tekanan nyata bagi saya.”