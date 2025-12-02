"Belum Selesai!" - Megabintang Portugal Cristiano Ronaldo Diprediksi Akan Terus Bermain Hingga Setelah Piala Dunia 2026

Ronaldo baru-baru ini menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan kemenangan Piala Dunia di CV-nya untuk mengukuhkan warisannya dan mengakhiri persaingan panjang dengan rival abadinya, Lionel Messi, untuk mendapatkan pengakuan GOAT. Namun, Brown yakin bahwa superstar Portugal itu akan sangat ingin melengkapi koleksi medalinya.

Mantan pemain internasional Inggris itu berkata ketika ditanya seberapa besar CR7 menginginkan gelar juara dunia: “Dia pasti ingin memenangkannya! Anda tahu itu. Saya pikir ini mungkin kesempatan terakhirnya. Dia punya tim yang sangat bagus. Saya ingin dia memenangkannya. Jika Anda bertanya kepada pesepakbola mana pun, saat masih kecil, apa trofi utama - saya tidak bermaksud hanya bermain untuk sebuah tim - yang ingin Anda menangkan, Anda harus pergi ke Piala Dunia. Itu adalah trofi terbesar dari yang terbesar, terlepas dari apa yang orang lain coba katakan kepada Anda. Saya tahu itu bukan hal terpenting bagi Anda, tetapi Anda ingin mencapai level di mana Anda seperti 'Saya telah memenangkan Piala Dunia'."

"Percayalah, Ronaldo tidak perlu mengatakan itu, jadi saya mengerti maksudnya, tapi dia pasti ingin memenangkannya. Saya rasa banyak orang juga berharap dia bisa memenangkannya. Apakah itu akan terjadi? Akan sulit. Tapi itu pasti akan ada dalam agenda."