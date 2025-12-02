Getty
"Belum Selesai!" - Megabintang Portugal Cristiano Ronaldo Diprediksi Akan Terus Bermain Hingga Setelah Piala Dunia 2026
Piala Dunia terakhir, tapi akankah Ronaldo tampil di Euro?
Ronaldo, di usia 40 tahun, mengakui bahwa ia akan berlaga di ajang bergengsi FIFA tersebut untuk keenam kalinya dan terakhir kalinya ketika kompetisi tersebut berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Namun, ia memiliki kontrak di Al-Nassr hingga 2027. CR7 belum menetapkan tanggal pasti untuk pensiunnya, yang menunjukkan bahwa ia mungkin masih bisa pindah ke klub lain – mungkin di Timur Tengah atau kembali ke tempat ia berawal di Sporting CP. Jika ia dapat memperpanjang kariernya yang memecahkan rekor, maka Euro 2028 bisa tercapai di level internasional.
Ronaldo belum siap gantung sepatu
Ditanya oleh GOAL tentang apakah Ronaldo akan bermain di turnamen lain, mantan rekan setimnya di United Brown berkata: “Jika dia bisa memberikan kontribusi bagi skuad, mengapa tidak memilihnya? Apakah itu berarti dia harus bermain di setiap pertandingan? Lihat kompetisi terakhir, semua orang bilang dia seharusnya tidak bermain, tetapi dia bermain dengan baik. Dia tahu media akan tetap mengkritiknya begitu dia tidak mencetak gol atau memberikan assist. Di saat yang sama, dia masih ada untuk rekan-rekan setimnya yang lebih muda dan ingin mereka bermain bagus."
“Dalam benaknya, dia belum selesai dan dia masih bisa berkontribusi untuk tim. Saya rasa dia tidak akan pensiun dari panggung internasional sampai dia benar-benar pensiun. Dia masih punya energi, keyakinan yang sama dan masih bisa melakukannya. Tidak banyak orang yang bisa mengatakan hal itu di levelnya.”
Ronaldo sangat ingin memenangkan Piala Dunia
Ronaldo baru-baru ini menunjukkan bahwa ia tidak membutuhkan kemenangan Piala Dunia di CV-nya untuk mengukuhkan warisannya dan mengakhiri persaingan panjang dengan rival abadinya, Lionel Messi, untuk mendapatkan pengakuan GOAT. Namun, Brown yakin bahwa superstar Portugal itu akan sangat ingin melengkapi koleksi medalinya.
Mantan pemain internasional Inggris itu berkata ketika ditanya seberapa besar CR7 menginginkan gelar juara dunia: “Dia pasti ingin memenangkannya! Anda tahu itu. Saya pikir ini mungkin kesempatan terakhirnya. Dia punya tim yang sangat bagus. Saya ingin dia memenangkannya. Jika Anda bertanya kepada pesepakbola mana pun, saat masih kecil, apa trofi utama - saya tidak bermaksud hanya bermain untuk sebuah tim - yang ingin Anda menangkan, Anda harus pergi ke Piala Dunia. Itu adalah trofi terbesar dari yang terbesar, terlepas dari apa yang orang lain coba katakan kepada Anda. Saya tahu itu bukan hal terpenting bagi Anda, tetapi Anda ingin mencapai level di mana Anda seperti 'Saya telah memenangkan Piala Dunia'."
"Percayalah, Ronaldo tidak perlu mengatakan itu, jadi saya mengerti maksudnya, tapi dia pasti ingin memenangkannya. Saya rasa banyak orang juga berharap dia bisa memenangkannya. Apakah itu akan terjadi? Akan sulit. Tapi itu pasti akan ada dalam agenda."
Target akhir: Ronaldo mengejar 1.000 gol & lebih banyak trofi
Ronaldo juga sedang dalam proses mengejar 1.000 gol dalam kariernya. Mengingat bagaimana kariernya telah berjalan hingga saat ini, bukan tidak mungkin dia mencapai tonggak sejarah itu di Piala Dunia 2026 – bahkan mungkin di final.
Ditanya apakah skenario itu sudah diramalkan, Brown berkata: “Mungkin saja! Jika Anda memberi tahu dia bahwa dia sudah mencapai angka itu sebelum hampir pensiun, dia mungkin akan berkata ‘tidak yakin’. Bayangkan berapa tahun yang dibutuhkan, berapa banyak gol per musim. Rasanya luar biasa. Hanya ada satu orang yang benar-benar bisa melakukan itu sekarang, dan itu dia. Pele memang pernah mengklaimnya, tetapi semua ini akan didokumentasikan. Suatu hari nanti Anda akan dapat menonton film berdurasi tiga jam tentang dia mencetak semua golnya – karena memang begitulah waktu yang dibutuhkan!"
“Hal terbaiknya adalah itu. Memang akan sulit, tetapi mereka akan menjadi salah satu favorit. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan, bahwa Anda telah menjuarai hampir setiap kompetisi yang dapat Anda bayangkan ketika bermain di level tertinggi.”
