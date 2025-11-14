Getty Images Sport
Bayern Munich Siap Bajak Bintang Bayer Leverkusen Yang Jadi Incaran Barcelona & Real Madrid
Bayern siap merekrut salah satu bintang terbesar Leverkusen
Bayern telah mulai merencanakan musim 2026/27 dan seterusnya dengan memasukkan salah satu bek sayap paling berpengaruh di Bundesliga dan Eropa untuk musim panas mendatang. Menurut laporan dari media Jerman Kicker, juara bertahan Jerman tersebut telah mengincar Grimaldo, yang saat ini sedang bermain untuk rival Bayern di Bundesliga Bayer Leverkusen. Laporan tersebut mengklaim bahwa nama bek kiri berusia 30 tahun itu "semakin sering" disebut di kantor Bayern di Sabener Street, dan klub telah mulai memantaunya.
Masih harus dilihat apakah kepindahan ini akan terwujud. Bayern Munich baru memperpanjang kontrak bek kiri Alphonso Davies hingga 2030 awal tahun ini, menandakan keyakinan klub bahwa pemain internasional Kanada yang dinamis ini dapat pulih sepenuhnya dari cedera ligamen anterior cruciatum (ACL) jangka panjangnya dan menemukan kembali performa yang menjadi ciri khasnya di musim 2019/20 yang gemilang dan meraih treble.
Mimpi Grimaldo yang belum terwujud untuk kembali ke Spanyol
Selama musim panas, berbagai laporan menunjukkan bahwa Grimaldo akan mengakhiri kariernya di Bayer Leverkusen dengan kembali ke Spanyol. Spekulasi menunjukkan bahwa ia akan bereuni dengan mantan manajer Leverkusen Xabi Alonso, yang telah menandatangani kontrak tiga tahun dengan Real Madrid. Ferland Mendy, yang memainkan peran penting dalam kesuksesan Madrid di Liga Champions dan La Liga pada musim 2021/22 dan 2023/24, juga mengalami masalah cedera yang berulang, sementara Fran Garcia belum cukup meyakinkan untuk mengamankan tempatnya di starting XI meskipun tampil impresif di Piala Dunia Antarklub. Pada akhirnya, mereka memilih untuk merekrut Alvaro Carreras dari Benfica, dengan pemain yang direkrut seharga €50 juta tersebut menikmati awal musim yang gemilang.
Di sisi lain, beredar pula rumor tentang kembalinya sang pemain ke mantan klubnya Barcelona,
dengan laporan media yang mengindikasikan kemungkinan besar sang juara bertahan La Liga akan mengaktifkan klausul pelepasannya yang murah, yaitu €18 juta. Tim Catalan ingin memperkuat lini pertahanan, tetapi kendala keuangan menghalangi mereka untuk melakukan apa pun.
"Selalu ada kemungkinan untuk bersama Xabi, tetapi pada akhirnya tidak terjadi," kata Grimaldo pada bulan Oktober. "Mereka merekrut Carreras. Ada juga kemungkinan pindah ke Barcelona,
yang juga tidak terjadi. Anda harus menghadapi tantangan berada di sini dengan motivasi tinggi. Selalu ada pilihan, banyak hal dibicarakan. Tetapi jika pada akhirnya tidak terjadi, itu karena memang tidak ditakdirkan untuk terjadi."
"Atletico juga sama; ada pembicaraan, tetapi praktis tidak ada yang terjadi. Pada akhirnya, di bursa transfer, ketika bek kiri dibutuhkan, mereka berbicara dengan agen dan mungkin ada kemungkinan, tetapi itu belum terjadi."
Leverkusen tertarik memperbarui kontrak Grimaldo
Meskipun gagal kembali ke tanah airnya, pemain berusia 30 tahun tersebut terus menjadi salah satu bintang gemilang bagi Die Werkself. Ia telah menjadi eksekutor tendangan bebas yang mematikan dan saat ini menjadi pencetak gol terbanyak Leverkusen di semua kompetisi musim ini, mencetak tujuh gol serta empat assist dalam 15 pertandingan.
“Saya sempat mempertimbangkan untuk pindah. Namun pada akhirnya, saya berkata pada diri sendiri: Saya akan bertahan. Dan itu keputusan yang tepat,” ujarnya kepada Sky Germany pada bulan September, sebelum menambahkan: “Saya berpikir: setidaknya satu tahun di sini akan baik untuk saya, jadi saya akan menikmati musim ini dan memberikan segalanya.”
Menurut laporan dari BILD awal musim ini, Die Werkself bertekad untuk memperbarui kontrak Grimaldo, yang akan berakhir pada Juni 2027. Musim panas mendatang, ada kemungkinan besar lulusan La Masia itu akan mencari peluang yang lebih baik. Tapi, Leverkusen ingin mempertahankan Grimaldo untuk jangka panjang, terutama setelah melihatnya muncul sebagai pemimpin di ruang ganti menyusul eksodus besar-besaran pemain di musim panas.
Bayern segera berpisah dengan Raphael Guerreiro
Terdapat ketidakpastian yang sangat besar seputar masa depan pemain internasional Portugal Guerreiro di Allianz Arena, yang telah memasuki tahun terakhir kontraknya. Kicker melaporkan pada bulan Oktober bahwa masa depannya baru-baru ini menjadi bahan diskusi di antara petinggi klub, tetapi belum ada keputusan akhir yang dicapai. Para petinggi Bayern yakin masih terlalu dini untuk mengadakan diskusi mengenai masa depan bek kiri serba bisa tersebut, mengingat musim baru dimulai tiga bulan lalu.
Meskipun ada kemungkinan pemain berusia 31 tahun itu meninggalkan Bayern secara gratis, klub tidak khawatir tidak akan menerima biaya transfer. Ada minat dari raksasa Serie A Juventus, tetapi Bayern lebih suka menunggu hingga akhir musim sebelum mencapai kesimpulan apa pun.
