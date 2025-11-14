Bayern Munich Siap Bajak Bintang Bayer Leverkusen Yang Jadi Incaran Barcelona & Real Madrid

Selama musim panas, berbagai laporan menunjukkan bahwa Grimaldo akan mengakhiri kariernya di Bayer Leverkusen dengan kembali ke Spanyol. Spekulasi menunjukkan bahwa ia akan bereuni dengan mantan manajer Leverkusen Xabi Alonso, yang telah menandatangani kontrak tiga tahun dengan Real Madrid. Ferland Mendy, yang memainkan peran penting dalam kesuksesan Madrid di Liga Champions dan La Liga pada musim 2021/22 dan 2023/24, juga mengalami masalah cedera yang berulang, sementara Fran Garcia belum cukup meyakinkan untuk mengamankan tempatnya di starting XI meskipun tampil impresif di Piala Dunia Antarklub. Pada akhirnya, mereka memilih untuk merekrut Alvaro Carreras dari Benfica, dengan pemain yang direkrut seharga €50 juta tersebut menikmati awal musim yang gemilang.

Di sisi lain, beredar pula rumor tentang kembalinya sang pemain ke mantan klubnya Barcelona, dengan laporan media yang mengindikasikan kemungkinan besar sang juara bertahan La Liga akan mengaktifkan klausul pelepasannya yang murah, yaitu €18 juta. Tim Catalan ingin memperkuat lini pertahanan, tetapi kendala keuangan menghalangi mereka untuk melakukan apa pun.

"Selalu ada kemungkinan untuk bersama Xabi, tetapi pada akhirnya tidak terjadi," kata Grimaldo pada bulan Oktober. "Mereka merekrut Carreras. Ada juga kemungkinan pindah ke Barcelona, yang juga tidak terjadi. Anda harus menghadapi tantangan berada di sini dengan motivasi tinggi. Selalu ada pilihan, banyak hal dibicarakan. Tetapi jika pada akhirnya tidak terjadi, itu karena memang tidak ditakdirkan untuk terjadi."

"Atletico juga sama; ada pembicaraan, tetapi praktis tidak ada yang terjadi. Pada akhirnya, di bursa transfer, ketika bek kiri dibutuhkan, mereka berbicara dengan agen dan mungkin ada kemungkinan, tetapi itu belum terjadi."