Bagaimana Arda Guler Jadi "Pelayan Utama" Kylian Mbappe Dalam Lini Serang Mewah Real Madrid

Ketika Guler pertama kali muncul sebagai pemain berbakat remaja di Turki, Barca - bersama dengan Arsenal - yang paling rutin dikaitkan dengan tanda tangannya. Blaugrana kekurangan pemain kreatif sejenis dirinya, dan ada perasaan di Catalunya bahwa Guler dapat dikembangkan menjadi bintang masa depan bersama bakat-bakat asli klub.

Di awal tahun 2023, presiden klub Barca Joan Laporta menyatakan bahwa kesepakatan itu hampir selesai - dengan syarat bahwa Guler tidak akan tiba hingga awal kampanye berikutnya.

“Hari ini [direktur olahraga Barca] Deco berada di Istanbul,” kata Laporta. "La Liga memungkinkan kami melakukan operasional untuk musim depan tanpa mempengaruhi 'Financial Fair Play'. Arda Guler adalah pemain yang sangat berbakat yang sangat disukai Deco, dan kami berusaha untuk menyelesaikan operasional ini."

Dan kemudian Madrid turun tangan. Los Blancos bersikeras bahwa mereka telah mengincar Guler selama berbulan-bulan sebelum Barca bergerak, tetapi rival Clasico mereka tidak begitu yakin. Madrid menawarkan €20 juta (£17m/$22m) awal, dengan janji tambahan €10m dalam bonus, dan memastikan Guler bahwa ia akan mendapat menit bermain di tim utama sejak hari pertama. Laporta kemudian mengungkapkan, dengan cara Laporta yang khas, bahwa menandatangani Guler akan menjadi kesalahan besar.

"Kami menjauh dari operasi Guler karena terlalu besarnya berita ini. Kami berpikir itu akan menjadi kesalahan di pihak kami," katanya setelah Madrid mengumumkan penandatanganan remaja tersebut. "Ada lebih banyak pemain yang saya pikir bisa kami dapatkan tanpa harus masuk ke perang penawaran seperti itu.

"Kami bisa saja ikut bersaing untuk Guler, tetapi kami memutuskan untuk tidak melakukannya. Kami memiliki batasan tertentu dan kami tidak melewatinya. Baik dengan Arda maupun dengan pemain lain yang ingin datang ke Barca."