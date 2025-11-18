Selama beberapa bulan terakhir, Guler menjadi tak tergantikan bagi Xabi Alonso - dan Kylian Mbappe. Alih-alih menghasilkan momen ala Messi, Guler mengambil peran gelandang yang lebih mirip dengan mantan rekan setim dan mentornya, Mesut Ozil. Hasilnya sangat positif, sementara Mbappe terus bekerja pada hubungan di lapangan dengan sesama bintang Vinicius Jr dan Jude Bellingham, ia menemukan pemain di Guler yang dapat memberinya umpan akhir dan memastikan bahwa setidaknya ia memenuhi kewajibannya dengan mencetak gol demi gol.
Bagaimana Arda Guler Jadi "Pelayan Utama" Kylian Mbappe Dalam Lini Serang Mewah Real Madrid
- Getty Images
Barca Dibajak
Ketika Guler pertama kali muncul sebagai pemain berbakat remaja di Turki, Barca - bersama dengan Arsenal - yang paling rutin dikaitkan dengan tanda tangannya. Blaugrana kekurangan pemain kreatif sejenis dirinya, dan ada perasaan di Catalunya bahwa Guler dapat dikembangkan menjadi bintang masa depan bersama bakat-bakat asli klub.
Di awal tahun 2023, presiden klub Barca Joan Laporta menyatakan bahwa kesepakatan itu hampir selesai - dengan syarat bahwa Guler tidak akan tiba hingga awal kampanye berikutnya.
“Hari ini [direktur olahraga Barca] Deco berada di Istanbul,” kata Laporta. "La Liga memungkinkan kami melakukan operasional untuk musim depan tanpa mempengaruhi 'Financial Fair Play'. Arda Guler adalah pemain yang sangat berbakat yang sangat disukai Deco, dan kami berusaha untuk menyelesaikan operasional ini."
Dan kemudian Madrid turun tangan. Los Blancos bersikeras bahwa mereka telah mengincar Guler selama berbulan-bulan sebelum Barca bergerak, tetapi rival Clasico mereka tidak begitu yakin. Madrid menawarkan €20 juta (£17m/$22m) awal, dengan janji tambahan €10m dalam bonus, dan memastikan Guler bahwa ia akan mendapat menit bermain di tim utama sejak hari pertama. Laporta kemudian mengungkapkan, dengan cara Laporta yang khas, bahwa menandatangani Guler akan menjadi kesalahan besar.
"Kami menjauh dari operasi Guler karena terlalu besarnya berita ini. Kami berpikir itu akan menjadi kesalahan di pihak kami," katanya setelah Madrid mengumumkan penandatanganan remaja tersebut. "Ada lebih banyak pemain yang saya pikir bisa kami dapatkan tanpa harus masuk ke perang penawaran seperti itu.
"Kami bisa saja ikut bersaing untuk Guler, tetapi kami memutuskan untuk tidak melakukannya. Kami memiliki batasan tertentu dan kami tidak melewatinya. Baik dengan Arda maupun dengan pemain lain yang ingin datang ke Barca."
- Getty Images
Dibuat Menunggu
Ketika Guler tiba di ibu kota Spanyol, kualitasnya dengan bola tak bisa disangkal, tetapi jelas ada keterbatasan fisik mengingat tahap perkembangannya, dan mungkin tidak mengherankan dia dengan cepat mengalami cedera yang memaksanya menonton dari tribun Bernabeu selama berbulan-bulan sebelum akhirnya dia diberikan debutnya pada Januari 2024. Namun, Carlo Ancelotti tampak kurang yakin.
"Dia melakukannya dengan baik selama satu jam tetapi jelas dia belum dalam kondisi terbaik secara fisik," kata mantan bos Madrid itu. "Yang terpenting adalah agar dia terbiasa bermain dengan tim, menunjukkan kualitasnya. Anda harus sabar. Dia menunjukkan kualitas yang dia miliki di babak pertama. Dia memiliki kepribadian dan karakter, itu benar. Itu hal yang baik. Dia menonjol karena kualitasnya di atas segalanya, tetapi karakter penting untuk berhasil di Real Madrid."
Guler kemudian harus menunggu lebih banyak kesempatan, dengan Luka Modric lebih sering dipilih daripada dia dalam beberapa kesempatan sementara Bellingham berhasil dalam peran gelandang serang lainnya. Pemain internasional Turki ini mencetak enam gol dalam tujuh penampilan terakhirnya di La Liga musim ini saat Ancelotti merotasi tim dalam upaya untuk memenangkan Liga Champions setelah memastikan gelar liga, tetapi itu tidak banyak membantu meyakinkan pelatih legendaris Italia tentang kemampuan Guler, dan dia dipercaya memulai hanya 18 pertandingan di semua kompetisi pada 2024-25, rata-rata hanya 41 menit per penampilan.
- Getty Images Sport
Angka Yang Mengesankan
Alonso, sebaliknya, tidak memiliki keraguan dan telah menjadikan Guler bagian penting dari strateginya sejak pertandingan pertamanya memimpin di Piala Dunia Klub. Mantan bos Bayer Leverkusen itu memasukkan playmaker tersebut pada paruh waktu dalam pertandingan pembukaan Madrid melawan Al-Hilal, dan dia kemudian tetap berada di lini depan untuk sisa pertandingan menuju semifinal.
Kepercayaan itu berlanjut ke kampanye 2025-26, di mana Guler telah menjadi starter dalam 14 dari 16 pertandingan Madrid di semua kompetisi sejauh ini, mencetak tiga gol dan enam assist. Ketika Anda mempertimbangkan penampilannya untuk Turki dalam kualifikasi Piala Dunia, dan dia telah mencatatkan 15 kontribusi gol dalam sekitar 1.700 menit di lapangan.
Dalam La Liga, rata-rata kontribusi gol Guler sebesar 0,91 setiap 90 menit untuk Madrid menempatkannya di persentil ke-98 dalam divisi tersebut, sementara 40 peluang yang telah ia ciptakan di semua kompetisi menjadikannya pemimpin di antara pemain di liga 'Lima Besar' Eropa.
Alonso juga meminta Guler untuk meningkatkan sisi pertahanan dari permainannya, dan angka-angka menunjukkan bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk melakukannya. Rata-rata 0,74 intersepsi per 90 menitnya menempatkannya di persentil ke-74 di antara gelandang serang., sementara tekel yang dimenangkannya, 1.78, menempatkannya di persentil ke-84. Angka-angka itu hampir tidak elit, tetapi mereka juga tidak buruk - terutama untuk tim yang secara konsisten menguasai bola lebih banyak daripada lawan mereka dan memiliki keinginan nyata untuk merebutnya kembali secepat mungkin.
- AFP
Koneksi Yang Kuat
Mungkin yang paling penting untuk peluang kesuksesan Madrid dalam beberapa bulan mendatang adalah hubungan Guler dengan Mbappe. Pemain Prancis dan Vinicius mungkin terlihat sebagai duo penyerang yang mematikan, tetapi mereka jarang berada pada gelombang yang sama, dan itu bisa menyebabkan serangan yang menjanjikan terhenti ketika keduanya mencoba untuk menggabungkan.
Dibandingkan, Guler dan Mbappe telah mengembangkan lebih banyak koneksi. Semua enam assist dari gelandang Turki tersebut musim ini adalah untuk Mbappe, dan Guler telah berbicara tentang bagaimana mereka "saling memahami dengan sangat baik," sementara dia dibandingkan dengan duo mematikan lainnya dari masa lalu Madrid yang baru-baru ini.
“Saya suka perbandingan antara Cristiano Ronaldo dan Mesut Ozil serta Kylian Mbappe dan Arda Guler," kata pemain berusia 20 tahun itu ketika ditanya apakah dia bisa meniru Ozil, yang membantu gol-gol Ronaldo sebanyak 39 kali selama waktu mereka bersama di Bernabeu. "Mereka telah mencapai hal-hal besar, tetapi kesuksesan besar selalu dicapai oleh tim, tidak pernah hanya dua pemain."
Kemampuan Guler untuk memilih umpan telah membantu Mbappe mempertahankan posisinya yang lebih sentral musim ini, dengan pemain Prancis itu jauh lebih tertarik untuk menggabungkan dengan No.15 Madrid daripada menjauh dari posisi Guler di sisi kanan tiga gelandang dan menuju sisi kiri favoritnya. Dengan demikian, Madrid-nya Alonso terlihat jauh lebih seimbang daripada di bawah Ancelotti musim lalu.
- AFP
Masih Ada Pertanyaan
Namun, masih ada beberapa masalah dengan kehadiran Guler dalam susunan tim. Madrid adalah skuad yang penuh dengan Galacticos, dan Alonso akan perlu menjaga mereka semua bahagia, sesuatu yang menurut beberapa laporan tersebar ia sedang kesulitan untuk atasi.
Salah satu pemain tersebut adalah Bellingham, yang telah kembali dengan gemilang ke Madrid XI bulan lalu setelah pulih dari operasi bahu. Ia telah menempati posisi No.8 kiri bersama Guler, tetapi ada pertanyaan apakah keduanya bisa bermain dalam tim yang sama, terutama jika Alonso juga menyusun tiga pemain di depan mereka.
Bellingham sangat berbakat dengan bola, tetapi dapat menawarkan sedikit lebih banyak kekuatan di lini tengah dibandingkan Guler, yang gesit dan lebih cocok menghadapi tim-tim di divisi teratas Spanyol daripada menghadapi tim-tim terbaik yang ditawarkan Eropa. Keduanya bermain bersama melawan Liverpool terakhir kali di Liga Champions, misalnya, dengan Guler didorong lebih jauh ke depan di kanan karena ketiadaan sayap yang murni. Mungkin tidak mengherankan, ia sangat tenang di Anfield, dan Alonso harus menemukan cara untuk memasukkan gelandang serang terbaiknya ke dalam sistem yang sama mengingat betapa Mbappe menikmati bermain di depan Guler.
- Getty Images Sport
Ruang Untuk Berkembang
Salah satu solusi yang telah diajukan adalah agar Guler akhirnya turun ke peran lebih dalam dalam lini tengah Madrid dan menjadi pengatur serangan yang Los Blancos cari sejak pensiunnya Toni Kroos pada musim panas 2024. Namun, mantan pemain internasional Jerman itu tidak yakin.
"Saya senang bahwa dia mendapatkan waktu bermain yang jauh lebih banyak tahun ini untuk pertama kalinya, karena dia pantas mendapatkannya berdasarkan kemampuan sepak bolanya dan dia adalah anak yang bisa kami andalkan di masa depan," Kroos mengatakan kepada Sport1. "Tetapi saya tidak percaya pada perbandingan. Arda juga tipe pemain yang berbeda dari saya. Posisi terbaiknya jauh lebih menyerang daripada saya, jadi ini bukan tentang dia menggantikan saya sama sekali.
"Saya telah bermain bersamanya. Dia memiliki sentuhan yang sangat halus, yang telah dia gunakan dengan sangat efektif untuk Real musim ini. Itulah sebabnya saya berharap dia terus mendapatkan waktu bermain yang konsisten, karena itulah satu-satunya cara untuk meningkatkan. Kemudian saya yakin dia dapat meninggalkan jejaknya di Real selama bertahun-tahun ke depan."
Bagaimanapun, Alonso telah menjelaskan bahwa dia sangat menghargai Guler, dan selama dia terus memberikan umpan matang untuk Mbappe, dia akan memiliki tempat dalam tim Madrid untuk waktu yang lama.