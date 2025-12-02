Andre Onana Dicoret! Kiper Manchester United Tak Masuk Skuad Kamerun Untuk Piala Afrika 2025

Berbicara setelah Onana menyelesaikan kepindahannya ke Trabzonspor, manajer United Ruben Amorim mengatakan bahwa kiper tersebut kesulitan mengatasi tuntutan yang datang untuk mewakili juara 20 kali tersebut.

Ia berkata pada bulan September: “Kami melihat Andre menjalani musim yang sangat, sangat bagus di Inter. Kualitasnya memang ada, tetapi terkadang kami berada di klub ini, pada saat itu, segalanya menjadi semakin sulit. Dan Anda bisa sangat berpengalaman. Namun di klub ini, tekanan terkadang begitu berat pada setiap detail. Terkadang Anda membutuhkan perubahan."

“Saya pikir kami mengerti bahwa ia membutuhkan perubahan. Terkadang sulit untuk menjelaskan alasannya. Masalahnya adalah performanya, momen-momennya. Nasib buruk di beberapa momen sulit baginya, dan juga sulit bagi kami. Pikiran kami adalah melakukan perubahan pada penjaga gawang.

“Saya mendoakan yang terbaik untuk Andre. Ia sangat baik dalam bekerja, berusaha membantu para pemain. Terkadang Anda bisa memiliki semua kualitas di dunia, tetapi terkadang Anda perlu mengubah lingkungan untuk kembali ke level Anda. Itu adalah perasaan, bukan hanya dari kami, tetapi juga dari Andre.”