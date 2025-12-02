AFP
Andre Onana Dicoret! Kiper Manchester United Tak Masuk Skuad Kamerun Untuk Piala Afrika 2025
Onana dicoret meskipun Kamerun memilih empat penjaga gawang
Kamerun telah merilis skuad 28 pemain mereka untuk Piala Afrika, yang akan dimulai pada hari Minggu, 21 Desember, saat tuan rumah turnamen Maroko menghadapi Komoro. Meskipun telah memilih empat penjaga gawang, Andre Onana secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar pemain The Indomitable Lions.
Salah dua pemain yang masuk dalam skuad adalah penyerang United Bryan Mbeumo dan gelandang Brighton and Hove Albion Carlos Baleba, yang sempat dikaitkan dengan kepindahannya ke Old Trafford pada musim panas lalu. Mantan pemain sayap Tottenham Hotspur Georges-Kevin Nkoudou - yang kini bermain untuk klub Arab Saudi Diriyah Club - juga telah terpilih oleh negaranya.
Skuad 28 pemain Kamerun
Skuad Kamerun untuk AFCON 2025:
Penjaga gawang: Devis Epassy, Simon Omossola, Simon Ngapandouetnbu, Edouard Sombang
Belakang: Samuel Junior Kotto, Gerzino Nyamsi, Jean-Charles Castelletto, Nouhou Tolo, Flavien Enzo Boyomo, Nagida Mahamadou, Junior Tchamadeu, Christopher Wooh, Darlin Yongwa
Tengah: Martin Ndzie, Carlos Baleba, Arthur Avom, Eric Junior Dina Ebimbe, Fidel Brice Ambina, Danny Namaso, Christian Bassogog, Georges-Kevin Nkoudou, Jean Junior Onana, Olivier Kemen
Depan: Bryan Mbeumo, Christian Kofane, Frank Magri, Karl Etta Eyong, Patrick Soko
Kamerun juga memecat pelatih pada hari yang sama
Menutup hari yang penuh peristiwa luar biasa, Federasi Sepakbola Kamerun - yang dipimpin oleh mantan striker Barcelona,
Chelsea dan Inter Milan Samuel Eto’o - memecat pelatih Marc Brys pada hari yang sama saat skuad diumumkan.
Juara lima kali Piala Afrika, yang telah menunjuk David Pagou sebagai pengganti Brys, akan menghadapi Gabon dalam pertandingan pembuka mereka hanya dalam waktu tiga pekan (24 Desember). Kamerun juga akan menghadapi Pantai Gading (28 Desember) dan Mozambik (31 Desember) di fase grup.
Pukulan telak buat Onana
Setelah sebelumnya diperkirakan akan dimasukkan ke dalam skuad Kamerun, penolakan tersebut merupakan pukulan terbaru di musim yang buruk bagi Onana. Kehilangan tempatnya di United karena Altay Bayindir di tiga pertandingan pertama Liga Primer musim ini menyusul cedera hamstring yang dialaminya di pramusim, mantan kiper Inter Milan itu membuat dua kesalahan saat klub dikalahkan 12-11 melalui adu penalti oleh tim League Two Grimsby Town di Piala Liga pada 27 Agustus.
Onana, yang telah mencatatkan 53 caps untuk Kamerun, kemudian diizinkan meninggalkan Setan Merah untuk bergabung dengan klub Super Lig Trabzonspor pada awal September, menyusul kedatangan Senne Lammens dari klub Belgia Royal Antwerp. Pemain berusia 23 tahun itu telah menjadi idola baru sejak pindah ke Old Tarfford, mengukuhkan dirinya sebagai kiper utama baru klub, mengungguli Bayindir.
"Onana kesulitan menangani tekanan"
Berbicara setelah Onana menyelesaikan kepindahannya ke Trabzonspor, manajer United Ruben Amorim mengatakan bahwa kiper tersebut kesulitan mengatasi tuntutan yang datang untuk mewakili juara 20 kali tersebut.
Ia berkata pada bulan September: “Kami melihat Andre menjalani musim yang sangat, sangat bagus di Inter. Kualitasnya memang ada, tetapi terkadang kami berada di klub ini, pada saat itu, segalanya menjadi semakin sulit. Dan Anda bisa sangat berpengalaman. Namun di klub ini, tekanan terkadang begitu berat pada setiap detail. Terkadang Anda membutuhkan perubahan."
“Saya pikir kami mengerti bahwa ia membutuhkan perubahan. Terkadang sulit untuk menjelaskan alasannya. Masalahnya adalah performanya, momen-momennya. Nasib buruk di beberapa momen sulit baginya, dan juga sulit bagi kami. Pikiran kami adalah melakukan perubahan pada penjaga gawang.
“Saya mendoakan yang terbaik untuk Andre. Ia sangat baik dalam bekerja, berusaha membantu para pemain. Terkadang Anda bisa memiliki semua kualitas di dunia, tetapi terkadang Anda perlu mengubah lingkungan untuk kembali ke level Anda. Itu adalah perasaan, bukan hanya dari kami, tetapi juga dari Andre.”
