Ambisi Bawa Persija Jakarta Ke Asia, Rizky Ridho Sepakat Perpanjangan Kontrak
Rizky Ridho bertahan di Persija hingga 2028
November menjadi bulan bagus bagi Rizky Ridho. Selain masuk ke dalam nominasi penerima penghargaan Puskas Award, Ridho juga mendapatkan perpanjangan kontrak dari Persija Jakarta, Sabtu (15/11). Bek timnas Indonesia itu akan bertahan di tim Macan Kemayoran hingga 2028. Pemain berusia 23 tahun tersebut bertekad membawa Persija kembali ke kompetisi Asia setelah tidak merasakannya sejak tahun 2019.
Sepak terjang Ridho bersama Persija
Ridho bergabung dengan Persija pada musim 2023/24 setelah tidak memperpanjang kebersamaannya Persebaya Surabaya. Saat itu Ridho mendapatkan ganjaran kontrak hingga 2026. Pada musim perdananya, Ridho dipercaya tampil dalam 24 laga dengan torehan satu gol dan asis. Di musim berikutnya, dia bermain 32 kali juga dengan koleksi satu gol dan asis. Sementara di musim ini, Ridho tampil di 11 pertandingan dengan catatan satu gol.
Ambisi membawa Persija ke dua besar Super League
Ridho menegaskan, dia belum memenuhi targetnya selama memperkuat Persija, yakni berkompetisi di Asia. Terakhir kali Persija main di kompetisi benua kuning adalah pada 2019 saat tampil di play-off Liga Champions Asia (LCA), namun gagal menembus fase grup, sehingga terlempar ke Piala AFC. Di kompetisi kasta kedua ini, Persija tak berhasil lolos ke fase knock-out.
“Keputusan perpanjangan kontrak ini tentu saya komunikasikan bersama keluarga dan istri. Saya meminta restu mereka, dan syukurlah semuanya mendukung keputusan saya untuk tetap di Persija,” ujar Ridho dilansir laman resmi klub.
“Dari awal saya datang sampai sekarang, mimpi saya cuma satu, membawa Persija makin berjaya, dan bisa menjadi juara lagi. Semoga ada kesempatan agar bisa bermain di Asia ketika kami juara atau peringkat satu atau dua, dan bisa berjaya di sana. Saya berharap Persija lebih baik ke depannya.”
Alasan Persija memperpanjang kontrak Ridho
Direktur Persija Mohamad Prapanca meyakini kebersamaan Persija dan Ridho merupakan sinergi yang akan terus memberikan efek positif. Mereka pun tak akan menghalangi Ridho bila ada klub di luar Indonesia yang menaruh ketertarikan kepada sang pemain.
“Ridho adalah pemain yang memiliki karakter kuat dan komitmen tinggi terhadap Persija. Kami ingin membangun fondasi tim dengan pemain-pemain yang tidak hanya memiliki kualitas, tetapi juga memiliki loyalitas dan berkarakter pejuang. Ridho adalah salah satu representasi terbaik dari itu,” tutur Prapanca.
“Dalam ikatan kontrak baru ini, kami pun memastikan akan mendukung Ridho jika suatu saat kesempatan bermain di luar negeri hadir untuknya.”
