Ambisi Bawa Persija Jakarta Ke Asia, Rizky Ridho Sepakat Perpanjangan Kontrak

Ridho menegaskan, dia belum memenuhi targetnya selama memperkuat Persija, yakni berkompetisi di Asia. Terakhir kali Persija main di kompetisi benua kuning adalah pada 2019 saat tampil di play-off Liga Champions Asia (LCA), namun gagal menembus fase grup, sehingga terlempar ke Piala AFC. Di kompetisi kasta kedua ini, Persija tak berhasil lolos ke fase knock-out.

“Keputusan perpanjangan kontrak ini tentu saya komunikasikan bersama keluarga dan istri. Saya meminta restu mereka, dan syukurlah semuanya mendukung keputusan saya untuk tetap di Persija,” ujar Ridho dilansir laman resmi klub.

“Dari awal saya datang sampai sekarang, mimpi saya cuma satu, membawa Persija makin berjaya, dan bisa menjadi juara lagi. Semoga ada kesempatan agar bisa bermain di Asia ketika kami juara atau peringkat satu atau dua, dan bisa berjaya di sana. Saya berharap Persija lebih baik ke depannya.”