AKHIRNYA! Barcelona Dapat Lampu Hijau Dari UEFA Untuk Tampil Di Camp Nou

UEFA memberikan izin khusus kepada klub untuk berpindah tempat di tengah kompetisi. Peraturan biasanya melarang perubahan stadion selama fase liga, tetapi hubungan baik badan pengatur Eropa dengan klub Spanyol tersebut berperan penting dalam penerimaan permintaan Barca setelah meninjau keadaan di balik pekerjaan renovasi yang sedang berlangsung.

Persetujuan ini berarti pertandingan pada tanggal 10 Desember melawan Eintracht Frankfurt akan dimainkan di Camp Nou. Patut dicatat, ini akan menjadi pertandingan Liga Champions pertama di stadion tersebut 1.140 hari setelah kekalahan 3-0 dari Bayern Munich pada 26 Oktober 2022. Tim Catalan baru-baru ini menerima izin dari dewan lokal yang memungkinkan mereka menyelenggarakan pertandingan dengan kapasitas maksimal 45.401 penonton. Pertandingan pertama mereka setelah kembali ke stadion adalah akhir pekan ini melawan Athletic Bilbao. Pertandingan kandang kedua, melawan Alaves pada 29 November, akan diperiksa oleh pejabat UEFA di lokasi. Laporan mereka akan menyelesaikan proses persetujuan untuk pertandingan melawan Frankfurt.

Mengumumkan bahwa pertandingan melawan Frankfurt akan dimainkan di stadion yang telah direnovasi, klub menulis dalam sebuah pernyataan: "Keputusan ini diambil setelah memperoleh izin hunian pertama untuk Fase 1B, yang memungkinkan peningkatan kapasitas dan mencakup seluruh area Lateral, menambah izin yang telah diberikan untuk Fase 1A - meliputi Tribun Utama dan Gawang Selatan - dan berlaku setelah UEFA menerima permohonan tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa semua persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi."

Pernyataan tersebut menambahkan: "FC Barcelona senang dapat kembali berkompetisi di stadionnya dan terus maju dalam proyek transformasi komprehensif Spotify Camp Nou yang baru."