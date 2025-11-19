AFP
AKHIRNYA! Barcelona Dapat Lampu Hijau Dari UEFA Untuk Tampil Di Camp Nou
Barcelona dapat izin bermarkas di Camp Nou
UEFA memberikan izin khusus kepada klub untuk berpindah tempat di tengah kompetisi. Peraturan biasanya melarang perubahan stadion selama fase liga, tetapi hubungan baik badan pengatur Eropa dengan klub Spanyol tersebut berperan penting dalam penerimaan permintaan Barca setelah meninjau keadaan di balik pekerjaan renovasi yang sedang berlangsung.
Persetujuan ini berarti pertandingan pada tanggal 10 Desember melawan Eintracht Frankfurt akan dimainkan di Camp Nou. Patut dicatat, ini akan menjadi pertandingan Liga Champions pertama di stadion tersebut 1.140 hari setelah kekalahan 3-0 dari Bayern Munich pada 26 Oktober 2022. Tim Catalan baru-baru ini menerima izin dari dewan lokal yang memungkinkan mereka menyelenggarakan pertandingan dengan kapasitas maksimal 45.401 penonton. Pertandingan pertama mereka setelah kembali ke stadion adalah akhir pekan ini melawan Athletic Bilbao. Pertandingan kandang kedua, melawan Alaves pada 29 November, akan diperiksa oleh pejabat UEFA di lokasi. Laporan mereka akan menyelesaikan proses persetujuan untuk pertandingan melawan Frankfurt.
Mengumumkan bahwa pertandingan melawan Frankfurt akan dimainkan di stadion yang telah direnovasi, klub menulis dalam sebuah pernyataan: "Keputusan ini diambil setelah memperoleh izin hunian pertama untuk Fase 1B, yang memungkinkan peningkatan kapasitas dan mencakup seluruh area Lateral, menambah izin yang telah diberikan untuk Fase 1A - meliputi Tribun Utama dan Gawang Selatan - dan berlaku setelah UEFA menerima permohonan tersebut, dengan mempertimbangkan bahwa semua persyaratan yang diperlukan telah terpenuhi."
Pernyataan tersebut menambahkan: "FC Barcelona senang dapat kembali berkompetisi di stadionnya dan terus maju dalam proyek transformasi komprehensif Spotify Camp Nou yang baru."
Dorongan kuat bagi Laporta jelang pemilihan presiden
Momen kembalinya Barca ke Camp Nou juga merupakan dorongan bagi presiden klub Joan Laporta, yang sedang bersiap untuk mencalonkan diri kembali dalam pemilihan presiden Barcelona 2026, yang dijadwalkan antara Maret dan Mei. Pembukaan kembali Camp Nou merupakan pencapaian penting bagi pemerintahannya dan memperkuat narasinya tentang kemajuan yang stabil di momen krusial. Ia akan bersaing dengan Victor Font, yang kini mendapat dukungan dari mantan manajer Barca Xavi Hernandez.
Pekan lalu, Camp Nou yang baru menarik perhatian ekstra ketika Lionel Messi melakukan kunjungan tak terduga dan mengunggah foto-foto stadion yang telah direnovasi di Instagram. Unggahan emosionalnya kembali memicu pembicaraan tentang kemungkinan reuni, tetapi Laporta segera menepis kemungkinan tersebut, menyebut gagasan itu 'tidak realistis'.
Jadwal pertandingan padat, sementara renovasi terus berlanjut
Barcelona memasuki periode sibuk, dan kembali ke Camp Nou datang di waktu yang tepat. Setelah menghadapi Bilbao akhir pekan ini, mereka akan bertandang ke Chelsea di Liga Champions sebelum kembali untuk pertandingan La Liga berikutnya melawan Alaves dan Atletico Madrid. Pertandingan kandang ini akan membantu memudahkan transisi kembali ke stadion sementara pembangunan di sekitar tribun terus berlanjut. Renovasi ini diperkirakan akan selesai pada tahun 2027, dengan Camp Nou yang baru direncanakan akan menampung 105.000 penggemar. Untuk saat ini, klub akan senang kembali ke tempat yang sudah dikenal, bermain di depan penonton yang jauh lebih besar daripada yang dapat ditawarkan Olympic Stadium.
Apa selanjutnya?
Pertandingan besar berikutnya akan berlangsung pada 29 November, ketika Barcelona menjamu Alaves di bawah pengawasan UEFA. Jika semua operasi berjalan lancar, tidak ada yang akan menghalangi malam Liga Champions pada 10 Desember - pertandingan Eropa pertama di Camp Nou dalam lebih dari tiga tahun. Blaugrana tertinggal tiga poin di belakang Real Madrid di La Liga setelah sembilan kemenangan dalam 12 pertandingan. Bermain di Camp Nou lagi, bahkan dengan kapasitas terbatas, dipandang sebagai dorongan di waktu yang tepat saat perburuan gelar mulai memanas menjelang musim dingin.
