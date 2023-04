Siapa Bintang Terlupakan Yang Bisa Digaet Wrexham Musim Panas Ini?

Setelah merekrut Ben Foster, apakah ada mantan pemain papan atas yang terlupakan yang ingin Anda lihat bergabung dengan Wrexham pada musim 2023/24?

Ben Foster, mantan penjaga gawang Manchester United, adalah pilihan yang sangat baik untuk membantu biaya promosi Wrexham sambil memberi jalan lain untuk terhubung dengan penggemar baru.

Musim panas ini, dengan mungkin sedikit lebih banyak uang yang tersedia untuk dibelanjakan setelah mendapatkan promosi, siapa yang harus dituju klub untuk diboyong menambah kekuatan skuad?

Ada begitu banyak sosok besar dan pemain yang sudah kehilangan namanya menjelang akhir karier mereka yang mungkin ingin bersenang-senang di musim terakhir sebelum pensiun. Bayangkan saja Mario Balotelli atau Zlatan Ibrahimovic mencetak 50 gol di League Two untuk tawa dan penampilan yang menyenangkan di Welcome to Wrexham!

Hibur kami dengan ide-ide terbaik Anda - lucu dan logis - untuk ditandatangani Wrexham musim panas ini lewat komentar di bawah! 👇