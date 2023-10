Lionel Messi Masuk Nominasi Dua Penghargaan Bergengsi MLS Meski Baru Gabung Inter Miami

Bintang Inter Miami Lionel Messi telah dinominasikan untuk dua penghargaan MLS meski sejauh ini hanya tampil empat kali di kompetisi itu.

Messi gabung Inter Miami di musim panas

Baru memainkan 247 menit di MLS

Dinominasikan untuk dua penghargaan

APA YANG TERJADI? Messi, 36, telah dinominasikan untuk penghargaan MLS Most Valuable Player dan Newcomer of the Year, meski hanya bermain total 247 menit sejak tiba di Miami musim panas ini.

AWAL GEMILANG: Legenda Argentina ini sekali lagi menarik perhatian dunia sepakbola sejak menyelesaikan kepindahannya yang mengejutkan ke Miami, dengan sebelas gol dan lima assist tercatat dalam 12 penampilan pembukanya.

Namun, sang pemain telah melewatkan lima dari enam pertandingan terakhir untuk tim barunya karena cedera, yang makin membuat betapa anehnya nominasi penghargaan tersebut. Meski demikian, ia telah dimasukkan dalam skuad Argentina untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Paraguay dan Peru.

APA SELANJUTNYA UNTUK MESSI? Pertandingan Inter Miami berikutnya akan tiba pada Minggu (8/10), saat mereka menjamu pemuncak klasemen Cincinnati. Setelah berjuang dengan jaringan parut dan cedera otot dalam beberapa pekan terakhir, penyerang asal Argentina ini berencana untuk kembali bermain di pertandingan terakhir sebelum jeda internasional.