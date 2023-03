Hai Lionel Messi, Pintu Barcelona Selalu Terbuka Lebar Lho... Yakin Enggak Pulang?!

Presiden Barcelona, Joan Laporta menegaskan legenda klub Lionel Messi selalu diterima untuk kembali ke klub di tengah spekulasi tentang transfernya.

Laporta memanaskan rumor Messi

Sang bintang pergi pada musim panas 2021

Belum menyepakati kontrak baru di PSG

APA YANG TERJADI? Messi, sekarang di PSG, meninggalkan Barcelona pada 2021 setelah klub tidak dapat membuatnya menandatangani kontrak baru karena masalah keuangan. Desas-desus kembalinya pemain Argentina itu ke klub masa kecilnya telah muncul belakangan ini, dengan Blaugrana menolak untuk secara terbuka mengesampingkan kemungkinan Messi bisa bermain di Camp Nou dengan seragam Barca sekali lagi.

APA KATANYA: Laporta mengatakan bahwa Barca perlu menjaga hubungan baik dengan sang pemain dalam wawancaranya dengan The business and money behind sports: "Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah. Ia telah menjadi pemain paling penting dalam sejarah Barca. Saya harus sangat berhati-hati dengan apa yang saya katakan."

"Messi adalah pemain PSG dan saya harus menghormatinya. Leo tahu kami memilikinya di hati kami. Ia adalah bagian dari perisai klub kami. Warisan yang terima ketika saya menjadi presiden tidak baik dan saya harus membuat keputusan yang bahkan tidak saya sukai. Saya harus menemukan cara untuk memperbaiki hubungan Messi saat ini dengan Barca. Kita lihat saja, tapi ia tahu bahwa pintu Barca terbuka."

MENEBAK MASA DEPAN MESSI: Kontrak Messi di Paris habis pada akhir musim 2022/23 ini. Meski pun ia dilaporkan secara lisan setuju untuk bertahan di PSG pada Desember lalu, namun kedua pihak belum mencapai kesepakatan tertulis soal perpanjangan kontrak. Pemain Argentina itu diyakini punya opsi gabung klub Arab Saudi dan MLS, Inter Miami pada musim panas nanti, meski pun Sergio Aguero mengatakan bahwa Laporta perlu menelepon langsung Messi untuk bisa membawa sahabatnya kembali ke Camp Nou.

APA SELANJUTNYA? Messi akan tetap bermain secara reguler bersama PSG di sisa musim ini saat mereka memburu gelar juara Ligue 1. PSG memiliki keunggulan tujuh poin atas peringkat kedua Marseille, dan melawan Lyon pada minggu depan sekembalinya mereka dari jeda internasional.