Megabintang Inter Miami Lionel Messi Raih Penghargaan MLS Player Of The Matchday Untuk Pekan 23 & 24 Setelah Ukir Gol Bersejarah

Penyerang Argentina tersebut dinobatkan sebagai Pemain Terbaik MLS untuk Matchday 23 dan 24 setelah performa dan catatan gol yang luar biasa.

APA YANG TERJADI

Lionel Messi menjalani pekan bersejarah lainnya dengan penampilan impresif, mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 Inter Miami atas New England Revolution dan mengulangi pencapaian tersebut dalam kemenangan 2-1 melawan Nashville SC. Dua kali mencetak dua gol berturut-turut membuat La Pulga memperpanjang rekornya yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi lima pertandingan MLS berturut-turut dengan beberapa gol, memperkuat posisinya dalam buku rekor liga sebagai pemain pertama yang mencapai tonggak sejarah ini. Hal ini juga membuat pemain Argentina tersebut kembali meraih penghargaan MLS Player of the Matchday untuk pekan ke-23 dan 24, penghargaan tersebut merupakan yang keempat musim ini dan kesepuluh secara keseluruhan.

APA UNGGAHAN MLS?

SITUASINYA

Dominasi megabintang Argentina tersebut telah membawa Inter Miami ke puncak klasemen Wilayah Timur sambil menulis buku rekor MLS. Penghargaan terbaru ini menandai gelar pribadi keempat Messi musim ini dan kesepuluh secara keseluruhan, menjadikannya pemain keenam dalam sejarah liga yang mencapai dua digit dalam penghargaan mingguan tersebut. Dia sekarang memimpin semua pemain aktif dalam pencapaian ini, melampaui catatan Josef Martínez, sembilan penghargaan.

APA BERIKUTNYA?

Messi dan Inter Miami menghadapi ujian penting dalam supremasi mereka di Wilayah Timur dengan pertandingan tandang melawan FC Cincinnati yang berada di posisi kedua, Kamis (17/7) pagi WIB. Tiga hari kemudian, The Herons akan menghadapi New York Red Bulls di Stadion Sports Illustrated.