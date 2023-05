Bruno Fernandes: Kekalahan Manchester United Bukan Salah David De Gea, Tapi...

Bruno Fernandes merasa David de Gea tak bisa disalahkan saat Manchester United dibekuk West Ham, karena para penyerang juga mandul di depan.

Bruno emoh menyalahkan De Gea

Para penyerang tak bisa cetak gol

West Ham bungkam Manchester United 1-0

APA YANG TERJADI?

Blunder fatal David de Gea pada menit ke-27 laga Manchester United vs West Ham membantu Said Benrahma mencetak gol semata wayang partai tersebut, yang mengunci tiga poin krusial bagi The Hammers, Senin (8/5) dini hari WIB. Ini adalah kali keempat di Liga Primer Inggris musim ini blunder De Gea berujung pada gol ke gawang The Red Devils.

Namun, rekannya di lini tengah yakni Bruno Fernandes menolak membebankan kesalahan sepenuhnya kepada sang kiper, karena menurutnya para penyerang MU juga gagal mengonversi peluang yang tercipta.

APA KATA MEREKA:

Kepada wartawan, Fernandes berkata: "Kami tak mampu mencetak gol, kami menciptakan begitu banyak peluang tapi tak cukup tajam. Kami kebobolan gol sial dan kalah. Saya harus melihat tayangan ulangnya tapi kita tak perlu fokus pada itu (blunder De Gea)."

"Ia sudah menyalamatkan kami berkali-kali jadi dia tak perlu disalahkan atas hasil ini. Mungkin ini adalah salah satu musim terburuk kami dalam hal mencetak gol. Kami punya pemain yang mampu mencetak gol tapi kami tak mengonversi peluang kami. Kami harus fokus pada diri kami sendiri, segalanya ada di tangan kami. Kami tahu apa yang kami perlukan sampai akhir musim. Ini berat bagi kami, kami harus bisa mendapatkan energi kami kembali."

SITUASINYA:

Kontrak penjaga gawang 32 tahun itu habis di akhir musim, dan meski banyak seruan dari segala arah agar Setan Merah tak memperpanjang masa bakti De Gea, Erik ten Hag selaku pelatih kepala tetap ingin mempertahankannya. Belum jelas apakah para petinggi MU akan menawari De Gea kontrak baru atau tidak.

DALAM FOTO:

APA SELANJUTNYA UNTUK MANCHESTER UNITED?

Armada Ten Hag akan kembali beraksi besok Sabtu (13/5) mendatang ketika menjamu Wolves di Liga Primer Inggris.