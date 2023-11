Kritik Terhadap Bruno Fernandes Bikin Erik Ten Hag Jengkel

Ten Hag menyerang para pengkritik Fernandes setelah kapten Manchester United itu mencetak gol kemenangan atas Fulham.

Ten Hag bingung dengan kritik yang diberikan pada Fernandes

Memuji sikap kapten United atas kepemimpinannya

Fernandes mencetak gol kemenangan United melawan Fulham

APA YANG TERJADI? Gol Bruno Fernandes di menit-menit akhir membantu Manchester United meraih kemenangan dengan susah payah atas Fulham di Liga Primer pada Sabtu (4/11). Ini merupakan gol ketiga Fernandes musim ini dan secara kebetulan, ketiga gol tersebut yang memastikan Setan Merah meraih poin penuh.

Memberikan pujian kepada sang kapten setelah pertandingan, manajer Erik ten Hag mengecam para pengkritik dan mengatakan bahwa pemain berusia 29 tahun itu memimpin dengan memberi contoh di atas lapangan.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

WHAT THEY SAID: Berbicara kepada wartawan, Ten Hag mengatakan, "Saya tidak memahaminya [kritik]. Semua orang membuat kesalahan dan tidak ada yang sempurna, tetapi dia melakukan hal-hal yang sangat baik. Dia menunjukkan setiap saat bahwa dia adalah contoh sebagai seorang kapten. Anda melihat hari ini pekerjaannya, tekanannya, dan dia mencetak gol, jadi dia sangat penting bagi kami."

GAMBARAN UMUM: Setelah kekalahan 3-0 Setan Merah dalam derbi Manchester, legenda klub dan mantan kapten Roy Keane mengecam eks pemain Sporting tersebut dan mempertanyakan kemampuan kepemimpinannya.

DALAM FOTO:

Getty Images

Getty Images

APA SELANJUTNYA? Selepas meraih kemenangan yang sangat dibutuhkan di Liga Primer, Manchester United menghadapi Copenhagen dalam lanjutan Liga Champions, Kamis (9/11).