Informasi Lengkap & Kapan Semi-Final UEFA Nations League Digelar

Empat negara bertarung memperebutkan gelar juara UEFA Nations League edisi perdana.

Tidak lama lagi, lanskap sepakbola internasional di Benua Biru bakal punya wajah baru.

UEFA selaku otoritas tertinggi sepakbola Eropa telah meluncurkan kompetisi baru antarnegara Eropa yang bernama resmi . Bisa diterjemahkan bebas sebagai Liga Negara UEFA.

Tujuan dari digelarnya kompetisi baru ini adalah untuk menggantikan uji coba internasional, sehingga setiap negara bisa melakoni laga-laga kompetitif sebagai persiapan ideal jelang Piala Eropa atau Piala Dunia.

Untuk edisi perdana, yakni Liga Negara 2018/19, bakal digelar pada September 2018 hingga Juni 2019. Garis besarnya, terdapat empat divisi dalam liga ini dan turut diterapkan sistem promosi-degradasi. Selain itu, Liga Negara juga sedikit bersinggungan dengan kualifikasi Euro.

Terdengar membingungkan? Goal Indonesia mencoba menjelaskan segala hal berkaitan kompetisi antarnegara Eropa berformat baru ini. Simak!

APAKAH ITU UEFA NATIONS LEAGUE?

Sesuai namanya, Liga Negara UEFA adalah sebuah kompetisi liga untuk 55 negara Eropa anggota UEFA. Liga ini akan terdiri dari empat divisi yang ditentukan berdasarkan peringkat koefisien UEFA. Pada Oktober 2017, UEFA telah mengumumkan para peserta dari keempat divisi ini.

Raksasa Eropa seperti Jerman, Spanyol, Prancis, Italia, , Belgia, dan Inggris berada di Liga A yang total terdiri dari 12 negara dengan peringkat koefisien UEFA tertinggi. Islandia dan Belanda juga masuk dalam divisi ini.

Di bawahnya terdapat Liga B yang juga terdiri dari 12 negara dan berisikan tim-tim kelas dua Eropa semacam , Rusia, Swedia, dan Republik Irlandia. Adapun Liga C berisikan 15 negara dengan peringkat lebih rendah lagi, di antaranya Skotlandia, Yunani, , dan Hongaria.

Terakhir adalah divisi terbawah, Liga D, yang berkomposisi 16 negara. Tim-tim semenjana semacam Kepulauan Faroe, Andorra, San Marino, hingga dua anggota terbaru UEFA, Gibraltar dan Kosovo masuk dalam Liga D.

PEMBAGIAN GRUP

Dari keempat liga tersebut (Liga A, Liga B, Liga C, Liga D), tiap liga kemudian dibagi ke dalam empat grup. Tiap grup di Liga A dan Liga B berisikan tiga tim. Grup di Liga C berisikan tiga sampai empat tim. Adapun grup di Liga D memiliki empat tim.

Pengundian fase grup ini sudah dilangsungkan pada Januari lalu. Hasilnya, terdapat sejumlah grup neraka, terutama di Liga A. Juara dunia anyar Prancis, misalnya, tergabung dalam satu grup ketat di Grup 1 bersama Jerman dan Belanda.

Grup 4 Liga A juga menghadirkan persaingan menarik, karena terdapat Inggris dan Spanyol yang berada dalam satu grup bersama runner-up Piala Dunia 2018, Kroasia.

Simak selengkapnya pembagian grup Liga Negara UEFA dalam gambar di atas. Anda juga bisa melihatnya di sini!

SISTEM FINAL FOUR & PROMOSI-DEGRADASI

Fase grup ini akan dimainkan dengan format kandang-tandang di jeda internasional pada September, Oktober, dan November 2018. Setelah fase grup berlalu, khusus di Liga A akan digelar fase gugur “Final Four” yang diambil dari empat juara grup.

Artinya, bakal ada partai semi-final, final, dan perebutan tempat ketiga pada Juni 2019 yang dimainkan dalam format satu leg di tempat netral. Kampiun Liga Negara 2018/19 tentu saja adalah pemenang di partai puncak.

Untuk negara-negara lain yang tidak terlibat dalam “Final Four” di atas, nasib mereka ditentukan oleh sistem promosi dan degradasi. Tim-tim yang berada di urutan buncit dalam grup di Liga A, B, dan C bakal turun kasta ke liga di bawahnya. Adapun juara grup di Liga B, Liga C, dan Liga D bakal promosi ke liga di atasnya.

JADWAL UEFA NATIONS LEAGUE

Fase Grup (Format Kandang & Tandang):

6-11 September 2018

11-16 Oktober 2018

15-20 November 2018



Final Four: (Seluruh pertandingan dimainkan di Portugal)

Semi-final: 5 Juni, PORTUGAL vs SWISS (6 Juni, 01:45 WIB)

Semi-final: 6 Juni, BELANDA vs INGGRIS (7 Juni, 01:45 WIB)

Perebutan Tempat Ketiga: 9 Juni 2019

Final: 9 Juni 2019

EMPAT BESAR UEFA NATIONS LEAGUE 2018/19

Babak grup UEFA Nations League 2018/19 telah tuntas dan empat negara yang berhak lolos ke semi-final telah diketahui. Berikut negara yang memiliki kesempatan untuk memenangkan trofi ini untuk pertama kali.

JUARA GRUP 1: BELANDA

JUARA GRUP 2: SWISS

JUARA GRUP 3: PORTUGAL

JUARA GRUP 4: INGGRIS

Sementara itu, meski tanggal pertandingan telah ditetapkan, namun tempat penyelenggaraan masih belum ditentukan. Penentuan venue semi-final akan ditetapkan oleh UEFA bersamaan dengan undian empat besar yang akan digelar pada 3 Desember mendatang di Dublin.

KAITAN DENGAN KUALIFIKASI EURO 2020

Liga Negara UEFA kemudian memasuki kerumitan tertentu karena bersinggungan dengan kualifikasi Piala Eropa.

Pada dasarnya, kualifikasi tetap dimainkan pada Maret 2019 hingga Maret 2020 untuk menyeleksi tim yang layak tampil di putaran final. Hanya saja, tim-tim yang tidak lolos ke putaran final lewat jalur kualifikasi bisa mendapatkan “kesempatan kedua” untuk mentas di Euro 2020 jika bermain baik Liga Negara 2018/19.

Kualifikasi Euro bakal mengirimkan 20 tim -- dua tim dari sepuluh grup -- ke putaran final sehingga masih tersisa empat slot yang biasanya akan ditentukan lewat play-off. Nah, para peserta play-off ini adalah mereka yang lolos lewat jalur Liga Negara.

Pemenang di tiap grup di Liga A, B, C, D bakal saling beradu dengan sistem mirip “Final Four” seperti di Liga A yang telah dijabarkan di awal. Untuk lebih memudahkan, fase ini bisa disebut sebagai Play-off Final Four. Pemenang Play-off Final Four dari Liga A, B, C, D inilah yang secara otomatis berhak memegang tiket ke Euro 2020.

Yang menjadi rumit adalah jika pemenang dari tiap grup di Liga A, B, C, D tersebut juga sudah lolos ke Euro 2020 lewat jalur kualifikasi secara normal. Tempat mereka di babak Play-off Final Four kemudian akan diganti oleh tim terbaik berikutnya dari keseluruhan Liga Negara yang belum lolos ke Euro 2020.

Jika dalam Play-off Final Four di tiap liga tidak komplet empat tim, maka sisa tim bisa diambil dari liga di bawahnya. Misalnya, Play-off Final Four di Liga A hanya terdiri dari tiga tim, maka tim keempat diambil dari tim peringkat kelima terbaik yang belum lolos dari Liga B. Begitu seterusnya sampai Play-off Final Four di tiap divisi liga terdiri dari empat tim yang belum lolos ke Euro 2020 dari jalur kualifikasi.

Putaran final Euro 2020 sendiri juga akan berformat baru karena akan dimainkan dimainkan di 13 kota dari 13 negara yang berbeda di seluruh penjuru Eropa.

LAIN-LAIN

Hadiah Uang:

Tiap Tim Liga A: €1,5 juta

Tiap Tim Liga B: €1 juta

Tiap Tim Liga C: €750 ribu

Tiap Tim Liga D: €500 ribu

Juara grup mendapat uang dobel. Misalnya, juara grup di Liga B bakal mendapatkan total uang €2 juta (€1 juta + €1 juta)

Juara: tambahan €4,5 juta

Runner-Up: tambahan €3,5 juta

Peringkat Ketiga: tambahan €2,5 juta

Peringkat Keempat: €1,5 juta



Trofi :

UEFA menyediakan trofi untuk Liga Negara yang telah diluncurkan pada 30 Agustus lalu.

Berwarna silver, trofi ini memiliki bentuk unik seperti tampak gambar di atas, yang merepresentasikan 55 negara anggota UEFA.

Bobot trofi 7,5 kilogram dengan tinggi 71 sentimeter.



Bola Resmi & Lagu Kompetisi (Anthem):