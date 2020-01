Pemain Wu Lei mencatatkan rekor historis saat membantu timnya menahan imbang dalam laga lanjutan Spanyol dini hari tadi (5/1).

Wu Lei mencetak gol dramatis pada menit ke-88 untuk memaksa pertandingan berakhir imbang 2-2 di Estadi Cornella-El Prat.

Dan gol tersebut membuatnya menjadi pemain Tiongkok pertama dalam sejarah yang sukses menjebol gawang Barcelona dalam kompetisi resmi.

1 - Wu Lei is the first Chinese player to score vs @FCBarcelona in all competitions ever. Historic@RCDEspanyol #Derby#EspanyolBarca pic.twitter.com/bZSyfn8bGz