Jadwal Real Betis vs Barcelona: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Barcelona akan melanjutkan perjuangan mereka mempertahankan gelar La Liga ketika bertandang ke markas Real Betis di Estadio de La Cartuja, Minggu (7/12) dini hari WIB.

Tim Catalan saat ini berada di puncak klasemen dengan perolehan 37 poin dari 15 pertandingan, unggul satu poin dari Real Madrid yang berada di urutan kedua. Tiga hasil imbang beruntun Los Blancos mampu pasukan Hansi Flick manfaatkan dengan meraih lima kemenangan beruntun di liga untuk merebut posisi teratas.

Di sisi lain, Betis akan berusaha untuk finis lebih baik dari musim lalu, di mana mereka berada di peringkat keenam dalam klasemen akhir. Los Verdiblancos kini berada di urutan kelima dengan koleksi 24 poin dari 14 pertandingan, berjarak tujuh poin dari Atletico Madrid (15 laga) di peringkat keempat.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Betis vs Barcelona

Stasiun TV beIN Sports Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-15 La Liga 2025/26 antara Real Betis dan Barcelona akan disiarkan di beIN Sports serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 7 Desember 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Real Betis vs Barcelona

LaLiga - LaLiga Estadio de La Cartuja

Pertandingan Real Betis melawan Barcelona pada jornada ke-15 La Liga 2025/26 akan digelar di Estadio de La Cartuja pada Minggu, 7 Desember 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Real Betis

Real Betis mendapat tambahan kekuatan dengan kembalinya Antony, yang absen melawan Sevilla karena skorsing. Namun, Hector Bellerin dan Isco tetap absen karena cedera.

Selain itu, Sofyan Amrabat dan Giovani Lo Celso masih diragukan tampil karena masalah kebugaran.

Kabar Tim Barcelona

Hansi Flick masih menghadapi sejumlah masalah cedera jelang pertandingan ini. Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Fermin Lopez dan Dani Olmo absen karena cedera, sedangkan Ronald Araujo tidak tampil karena 'cuti'.

Frenkie de Jong, yang absen melawan Atletico Madrid karena sakit, diperkirakan akan kembali dan menjadi pilar utama di lini tengah.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

