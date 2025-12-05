Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
LaLiga
Real Betis
Estadio de La Cartuja
Barcelona
Yosua Arya

Jadwal Real Betis vs Barcelona: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Cara menonton pertandingan La Liga 2025/26 antara Real Betis dan Barcelona, serta waktu kick-off dan kabar terkini masing-masing tim...

Barcelona akan melanjutkan perjuangan mereka mempertahankan gelar La Liga ketika bertandang ke markas Real Betis di Estadio de La Cartuja, Minggu (7/12) dini hari WIB.

Tim Catalan saat ini berada di puncak klasemen dengan perolehan 37 poin dari 15 pertandingan, unggul satu poin dari Real Madrid yang berada di urutan kedua. Tiga hasil imbang beruntun Los Blancos mampu pasukan Hansi Flick manfaatkan dengan meraih lima kemenangan beruntun di liga untuk merebut posisi teratas.

Di sisi lain, Betis akan berusaha untuk finis lebih baik dari musim lalu, di mana mereka berada di peringkat keenam dalam klasemen akhir. Los Verdiblancos kini berada di urutan kelima dengan koleksi 24 poin dari 14 pertandingan, berjarak tujuh poin dari Atletico Madrid (15 laga) di peringkat keempat.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Real Betis vs Barcelona

Stasiun TVbeIN Sports
Live StreamingbeIN Sports, Vidio

Partai jornada ke-15 La Liga 2025/26 antara Real Betis dan Barcelona akan disiarkan di beIN Sports serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Minggu, 7 Desember 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Real Betis vs Barcelona

crest
LaLiga - LaLiga
Estadio de La Cartuja

Pertandingan Real Betis melawan Barcelona pada jornada ke-15 La Liga 2025/26 akan digelar di Estadio de La Cartuja pada Minggu, 7 Desember 2025 pukul 00:30 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kemungkinan susunan pemain Real Betis vs Barcelona

Real BetisHome team crest

4-2-3-1

Formasi

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
A. Valles
5
M. Bartra
24
A. Ruibal
16
V. Gomez
4
Natan
10
A. Ezzalzouli
8
P. Fornals
52
P. Garcia
21
M. Roca
18
N. Deossa
19
J. Hernandez
13
J. Garcia
18
G. Martin
23
J. Kounde
3
A. Balde
5
P. Cubarsi
24
E. Garcia
8
Pedri
10
L. Yamal
14
M. Rashford
11
Raphinha
9
R. Lewandowski

4-2-3-1

BARAway team crest

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • M. Pellegrini

Kemungkinan susunan pemain

Pemain Pengganti

Manajer

  • H. Flick

Pemain cedera dan kena skors

Cedera dan Larangan Bermain

Cedera dan Larangan Bermain

Kabar Tim Real Betis

Real Betis mendapat tambahan kekuatan dengan kembalinya Antony, yang absen melawan Sevilla karena skorsing. Namun, Hector Bellerin dan Isco tetap absen karena cedera.

Selain itu, Sofyan Amrabat dan Giovani Lo Celso masih diragukan tampil karena masalah kebugaran.

Kabar Tim Barcelona

Hansi Flick masih menghadapi sejumlah masalah cedera jelang pertandingan ini. Marc-Andre ter Stegen, Gavi, Fermin Lopez dan Dani Olmo absen karena cedera, sedangkan Ronald Araujo tidak tampil karena 'cuti'.

Frenkie de Jong, yang absen melawan Atletico Madrid karena sakit, diperkirakan akan kembali dan menjadi pilar utama di lini tengah.

Performa Terkini

BET
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
10/4
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

BAR
-Performa

Gol Memasukkan (Kebobolan)
14/7
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
5/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Rekor Pertemuan

BET

Last 5 matches

BAR

0

Menang

2

Seri

3

Menang

6

Gol tercipta

17
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
4/5
Kedua tim mencetak gol
4/5

Klasemen

