Jadwal Persib Bandung Vs Borneo FC: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Pertandingan antara Persib Bandung dan Borneo FC dipastikan bakal menyajikan duel menarik, dan berlangsung sengit. Pertemuan dua tim penghuni tiga besar klasemen sementara ini juga menarik perhatian fans, karena tiket pertandingan habis terjual.

Duel ini memang menjanjikan pertarungan sengit. Persib, yang berada di peringkat tiga klasemen sementara, memburu poin penuh demi memangkas selisih angka dengan Borneo FC sebagai pemuncak supaya tidak makin tertinggal.

Hanya saja, Persib harus membagi konsentrasi mereka, karena selepas laga ini mereka akan melakoni pertandingan pamungkas Liga Champions Asia Two melawan Bangkok United yang bisa menentukan tim besutan Bojan Hodak lolos dari fase grup.

Di sisi lain, Borneo FC sedang berusaha bangkit setelah rekor sempurna mereka di 11 pertandingan sebelumnya dirusak Bali United. Kemenangan juga sangat penting bagi Pesut Etam agar bisa menjauhi kejaran Persija Jakarta dan Persib demi mengukuhkan posisi mereka di tempat teratas.

Berikut GOAL memaparkan yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan antara Persib dan Borneo FC, termasuk saluran TV, live streaming, dan lainnya...

Cara Menonton Pertandingan Persib Vs Borneo FC

Stasiun TV Indosiar Live Streaming Vidio

Pertandingan tunda pekan keempat Super League antara Persib dan Borneo FC akan disiarkan di stasiun televisi nasional Indosiar, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui tayangan live streaming di Vidio, Jumat (5/12) malam WIB.

Jadwal Kick-Off Persib Vs Borneo FC

Sepak mula pertandingan Persib melawan Borneo FC di laga tunda pekan keempat Super League dilangsungkan, Jumat (5/12) pukul 19:00 WIB, dan akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Persib Bandung

Sejumlah pemain pilar Maung Bandung diragukan tampil di pertandingan ini. Setelah memastikan Wiliam Marcilio tak memperkuat tim akibat kontraknya diputus, Persib terancam tanpa kiper Teja Paku Alam, gelandang Adam Alis, penyerang Andrew Jung yang kebugarannya masih menjadi tanda tanya. Namun mereka kembali diperkuat Beckham Putra yang di laga sebelumnya absen akibat menjalani sanksi kartu merah.

Kabar Tim Borneo Samarinda

Tim tamu tidak memasukkan nama Rivaldo Pakpahan dan Daffa Fasya ke dalam daftar pemain, karena harus membela timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025. Absennya Daffa tidak terlalu bermasalah, karena Borneo FC mempercayakan Nadeo Argawinata berdiri di bawah mistar. Namun kehilangan Rivaldo menjadi permasalahan tersendiri, mengingat dia kerap menjadi starter. Sementara Mariano Peralta dan Juan Villa Ruiz tetap diandalkan di lini penyerangan.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

Simak Juga