Jadwal Barcelona vs Atletico Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Partai panas akan tersaji pada lanjutan La Liga 2025/26, mempertemukan Barcelona dan Atletico Madrid di Camp Nou, Rabu (3/12) dini hari WIB.

Tim Catalan saat ini sedang dalam tren positif setelah meraih empat kemenangan berturut-turut di liga. Hasil-hasil tersebut membuat pasukan Hansi Flick berhasil merebut puncak klasemen dari tangan Real Madrid, dengan Barca kini unggul satu poin.

Meski penampilan mereka di La Liga tampak impresif, performa Barca di Liga Champions justru kurang memuaskan akhir-akhir ini. Lamine Yamal dkk terpaksa bermain imbang 3-3 dengan Club Brugge, sebelum dihancurkan Chelsea tiga gol tanpa balas pada bulan November. Alhasil, Blaugrana kini menempati urutan ke-18 klasemen Liga Champions dengan perolehan tujuh poin dari lima pertandingan.

Di sisi lain, Atletico akan datang ke Camp Nou dengan ambisi besar. Mereka akan berupaya untuk memperpanjang rekor kemenangan di La Liga menjadi tujuh pertandingan berturut-turut. Tim asuhan Diego Simeone kini bertengger di peringkat keempat klasemen liga dengan koleksi 31 poin dari 14 laga.

Los Rojiblancos juga sedang dalam motivasi tinggi usai mengalahkan Inter Milan 2-1 di Liga Champions pekan lalu, yang membuat mereka naiik ke peringkat ke-12 klasemen dengan sembilan poin dari lima pertandingan.

Cara Menonton Pertandingan Barcelona vs Atletico Madrid

Stasiun TV beIN Spots 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai La Liga 2025/26 antara Barcelona dan Atletico Madrid akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidiopada Rabu, 3 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Barcelona vs Atletico Madrid

LaLiga - LaLiga Spotify Camp Nou

Pertandingan Barcelona melawan Atletico Madrid pada lanjutan La Liga 2025/26 akan digelar di Camp Nou pada Rabu, 3 Desember 2025 pukul 03:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Barcelona

Marc-Andre ter Stegen, Ronald Araujo, Eric Garcia, Gavi dan Fermin Lopez semuanya dipastikan absen karena mengalami cedera.

Kabar Tim Atletico Madrid

Hanya Robin Le Normand dan Marcos Llorente yang akan absen dari skuad Atletico pada pertandingan kali ini.

