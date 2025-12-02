Jadwal Athletic Bilbao vs Real Madrid: Live Streaming, Siaran Langsung TV & Cara Menonton

Real Madrid akan melakoni laga berat ketika bertandang ke markas Athletic Bilbao di San Mames pada lanjutan La Liga 2025/26, Kamis (4/12) dini hari WIB.

Xabi Alonso saat ini sedang dalam sorotan tajam setelah Los Blancos meraih tiga hasil imbang berturut-turut di liga, yang membuat mereka kehilangan tempat di puncak klasemen dari Barcelona.

Los Merengues saat ini menempati urutan kedua dengan raihan 33 poin dari 14 pertandingan, tertinggal satu poin dari Tim Catalan. Sementara itu, Bilbao berada di peringkat kedelapan setelah mengoleksi 20 poin dari 14 laga, 11 poin di belakang empat besar.

Setelah dihajar Barcelona empat gol tanpa balas di La Liga dan ditahan imbang 0-0 Slavia Praha di Liga Champions, Los Leones berhasil bangkit dengan menumbangkan Levante dua gol tanpa balas.

Menghadapi Madrid, Bilbao akan berupaya untuk bisa meraih tiga poin, apalagi mereka bakal tampil di hadapan pendukung sendiri.

Berikut GOAL sajikan hal yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, cara menonton, termasuk saluran TV, streaming dan banyak lagi...

Cara Menonton Pertandingan Athletic Bilbao vs Real Madrid

Stasiun TV beIN Sports 1 Live Streaming beIN Sports, Vidio

Partai lanjutan La Liga 2025/26 antara Athletic Bilbao dan Real Madrid akan disiarkan di beIN Sports 1 serta layanan streaming beIN Sports dan Vidio pada Kamis, 4 Desember 2025 pukul 01:00 dini hari WIB.

Jadwal Kick-Off Athletic Bilbao vs Real Madrid

LaLiga - LaLiga San Mames

Pertandingan Athletic Bilbao melawan Real Madrid pada lanjutan La Liga 2025/26 akan digelar di San Mames pada Kamis, 4 Desember 2025 pukul 01:00 dini hari WIB.

Kabar Tim & Skuad

Kabar Tim Athletic Bilbao

Bilbao akan menyambut kembalinya Ruiz de Galarreta setelah menjalani skorsing, sementara Aymeric Laporte diharapkan bisa bermain setelah absen melawan Levante karena sakit.

Tetapi, Oihan Sanchet tetap absen karena larangan bermain. Selain itu, Benat Prados, Inaki Williams, Unai Egiluz, Maroan Sannadi dan Robert Navarro menepi karena cedera.

Kabar Tim Real Madrid

Xabi Alonso harus kehilangan Dani Carvajal, Dean Huijsen, David Alaba dan Raul Asencio karena mengalami cedera - meski pun tiga nama terakhir akan dipantau hingga jelang pertandingan untuk menentukan apakah mereka dapat tampil atau tidak.

Eder Militao dan Antonio Rudiger akan tersedia setelah pulih dari cedera.

Performa Terkini

Rekor Pertemuan

Klasemen

