sukses mengalahkan dengan skor 4-0 pada Spieltag ketiga Jerman di Stadion Signal Iduna Park, Sabtu (14/9).

Laga menjadi milik Dortmund sejak setengah jam pertama berjalan. Pada menit ke-28, tuan rumah sudah unggul melalui sepakan voli Paco Alcacer memanfaatkan umpan lezat Achraf Hakimi.

Keunggulan satu gol untuk Dortmun bertahan hingga turun minum. Sementara pesta skuat arahan Lucien Favre tersebut baru dimulai pada babak kedua.

Transisi sempurna Dortmund dari bertahan ke menyerang diakhiri dengan sempurna via gol Marco Reus yang meneruskan assist Jadon Sancho pada menit ke-50.

Dortmund mampu menambah dua gol pada 10 menit terakhir pertandingan. Sancho kembali menjadi otak gol ketiga Die Borussen saat umpan silangnya gagal diantisipasi kiper lawan yang membuat Raphael Guerreiro mencetak gol pada menit ke-83.

4 - @BlackYellow have won their last 4 #Bundesliga home matches against Leverkusen, scoring at least 3 goals on each occasion. Never before in this fixture has a team recorded 5 home wins in a row. Impressive. #BVBB04 pic.twitter.com/8DU8Y7n0cf