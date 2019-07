Berita Arsenal - Lima Fakta Menarik Dani Ceballos

Dani Ceballos didatangkan dari dengan status pinjaman untuk menambal lubang yang ditinggalkan oleh Aaron Ramsey, yang mengakhiri 11 tahun masa bakti untuk The Gunners dan hengkang ke dengan status bebas transfer.

Berikut lima fakta yang perlu Anda ketahui tentang pemain 22 tahun asal Spanyol ini:

Anda tentu sudah mengetahui nama Ceballos. Tetapi, apakah Anda sudah tahu bagaimana mengucap nama tersebut dengan benar? Simak dari sang pemain sendiri!

Want to know how to correctly pronounce Dani's surname?



Here's the answer from the man himself ??



#HolaDani