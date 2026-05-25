Primera Division
Primera Division Áttekintés
Primera Division, mérkőzések & eredmények
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augusztus 14., péntek
augusztus 15., szombat
augusztus 16., vasárnap
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|Poz
|Csapat
|P
|Gy
|D
|V
|F
|GP
|+/-
|pontok
|Forma
|1
|Athletic Bilbao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atletico Madrid
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Celta Vigo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Deportivo Alaves
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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