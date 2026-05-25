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Primera Division

Primera Division Áttekintés

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Primera Division, mérkőzések & eredmények

augusztus 14., péntek
Deportivo Alaves badge
Deportivo Alaves
ALA
Getafe badge
Getafe
GET
Sevilla badge
Sevilla
SEV
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
augusztus 15., szombat
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
Villarreal badge
Villarreal
VIL
Espanyol badge
Espanyol
ESP
Levante badge
Levante
LEV
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
Osasuna badge
Osasuna
OSA
augusztus 16., vasárnap
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
Elche badge
Elche
ELC
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Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Athletic Bilbao crestAthletic Bilbao00000000
2Atletico Madrid crestAtletico Madrid00000000
3Barcelona crestBarcelona00000000
4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Deportivo Alaves crestDeportivo Alaves00000000
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