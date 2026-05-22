Goal.com
LiveJegyek
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Hivatalos: közleményben vált meg Bajnokok Ligája-győztes játékosától a Real Madrid

Transfers
D. Alaba
Real Madrid
Primera Division

David Alaba öt szezont követően búcsút int a Santiago Bérnabeunak.

Nem hosszabbítja meg David Alaba idén nyáron lejáró szerződését a Real Madrid, aki így távozik az együttestől – derült ki a Királyiak közleményéből

A 2021-ben a Bayern Münchentől szerződtetett futballistát különösen hátráltatták a sérülések a 2025-26-os idényben, visszatérő vádliproblémája miatt csupán 10 La Liga-találkozón jutott szóhoz. 

Arról a GOAL is cikket közölt Fabrizio Romanóra hivatkozva, hogy Alaba minden bizonnyal elhagyja a Los Blancost, amint véget ér az idei kiírás. 

A madridiak közleménye kiemeli, hogy az osztrák védő a klub egyik legsikeresebb időszakában szolgálta a Real Madridot, és 131 lejátszott mérkőzése alatt 11 kupát emelhetett a magasba, köztük két Bajnokok Ligája-serleget. 

Kapcsolódó

Elképesztő fordulat állt be José Mourinho és a Real Madrid ügyében

Primera Division
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés