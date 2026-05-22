Hivatalos: közleményben vált meg Bajnokok Ligája-győztes játékosától a Real Madrid

Nem hosszabbítja meg David Alaba idén nyáron lejáró szerződését a Real Madrid, aki így távozik az együttestől – derült ki a Királyiak közleményéből.

A 2021-ben a Bayern Münchentől szerződtetett futballistát különösen hátráltatták a sérülések a 2025-26-os idényben, visszatérő vádliproblémája miatt csupán 10 La Liga-találkozón jutott szóhoz.

Arról a GOAL is cikket közölt Fabrizio Romanóra hivatkozva, hogy Alaba minden bizonnyal elhagyja a Los Blancost, amint véget ér az idei kiírás.

A madridiak közleménye kiemeli, hogy az osztrák védő a klub egyik legsikeresebb időszakában szolgálta a Real Madridot, és 131 lejátszott mérkőzése alatt 11 kupát emelhetett a magasba, köztük két Bajnokok Ligája-serleget.

