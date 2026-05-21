Hivatalosan is feljelentették Florentino Pérezt és a Real Madrid TV-t

Újabb komoly konfliktus alakult ki a spanyol futballban: a Spanyol Labdarúgó-játékvezetők Szövetsége (AESAF) hivatalos panaszt nyújtott be a Spanyolországban működő Erőszakellenes Bizottsághoz Real Madrid elnöke, Florentino Pérez, valamint a klub hivatalos csatornája, a Real Madrid TV ellen.

A játékvezetőket képviselő szervezet szerint a madridi klub televíziós csatornáján rendszeresen megjelenő tartalmak súlyosan rombolják a bírók megítélését, miközben ellenséges hangulatot keltenek a spanyol futballban. Az AESAF álláspontja szerint ezek a videók tudatosan fokozzák a nyomást a játékvezetőkön, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a szurkolók célkeresztbe vegyék őket.

A szövetség szerint a folyamatos kritikák és összeállítások veszélyes légkört teremtenek, amely akár verbális vagy fizikai agresszióhoz is vezethet. A játékvezetők úgy érzik, hogy a bírói testület hitelessége és tekintélye folyamatos támadás alatt áll, ami hosszú távon az egész spanyol labdarúgás működésére negatív hatással lehet.

Az AESAF elnöke, Valentín Pizarro hangsúlyozta: a szervezet elsődleges célja a játékvezetők biztonságának és méltóságának megőrzése. Kiemelte, hogy határozott fellépésre van szükség a bírókat érő támadásokkal szemben, különösen abban az időszakban, amikor a spanyol futballban egyre nagyobb a feszültség a játékvezetői döntések miatt.

A szövetség emellett a sportági intézmények és a Legfelsőbb Sporttanács (CSD) segítségét is kérte annak érdekében, hogy hatékonyabb megelőző intézkedések szülessenek. Az AESAF szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni az oktatásra és a sportszerűség értékeinek erősítésére is a spanyol futballban.

A Real Madrid TV az elmúlt években többször került reflektorfénybe a játékvezetőket bíráló videói miatt. A csatorna rendszeresen készít összeállításokat a klub szerint vitatott bírói ítéletekről, különösen a rangadók és fontos bajnoki mérkőzések előtt. Ezek a tartalmak rendre heves vitákat váltanak ki Spanyolországban, és sokan úgy vélik, tovább mélyítik az amúgy is feszült kapcsolatot a klub és a játékvezetői kar között.

Mostanság nem ez az egyedüli ügy, amely feszültséget kelt a Real Madrid háza táján. Mint megírtuk, Militao szerint a januárban menesztett vezetőedző, Xabi Alonso az oka visszatérő izomsérülésének, amely miatt lemarad a világbajnokságról.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.