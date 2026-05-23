Gólgazdag meccsen, győzelemmel búcsúztatta a szezont a Real Madrid

Nehéz szezon végére ért a Real Madrid, ugyanis hosszú idő után trófea nélkül zárta az együttes az idényt. Az Athletic Bilbao elleni mérkőzésen az lehetett a célja a Királyiaknak, hogy méltó módon búcsúztassák el a távozó játékosokat, és egy győzelemmel zárják le a konfliktusokkal teli 2025/26-os szezont.

Ebben a szellemben kezdett a hazai csapat, a 12. percben a 13 év után búcsúzó Dani Carvajal kitűnő labdáját váltotta gólra Gonzalo García, amivel előnybe került a madridi gárda, 1-0. Végig kontrollálta a játékrészt a Real Madrid, a 42. percben pedig egy tetszetős akció végén Pitarch szolgálta ki Bellinghamet, aki kapásból lőtt nagy gólt, 2-0. A vendégek szinte az első értelmezhető akciójukból gólt lőttek, a hosszabbítás első percében Inaki Williams találta meg középen Guruzetát, aki egy szép kapáslövéssel szépített, 2-1.

A fordulás után Navarro egyenlíthetett volna rögtön az első percekben, ám a kihagyott helyzet megbosszulta magát, Mbappé 17 méterről lőtt szép gólt, 3-1. A Real Madrid közönsége elköszönhetett a távozó Alabától és Carvajaltól is, mindkettőjüket álló taps kíséretében cserélte le a szintén távozó Álvaro Arbeloa vezetőedző. Az utolsó percekre két gólt láthatott még a Bernabéu közönsége, a 89. percben Brahím lőtte a negyedik Real-gólt Arda Güler gólpasszából, 4-1. Az utolsó szó azonban a vendég bilbaóiaké volt, Inaki Williams tökéletesen ívelt Izeta fejére, aki kialakította a végeredményt a meccs hosszabbításában, 4-2.

A Real Madrid tehát győzelemmel búcsúztatta a szezont, és végül 86 ponttal a második helyre futott be a La ligában, míg a bajnok Barcelona 3-1-es vereséget szenvedett a Valencia otthonában.

