Villarreal CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Bózsik Tamás

Diego Simeone is megszólalt Julián Álvarez távozásával kapcsolatban

J. Alvarez
Atletico Madrid
Primera Division
D. Simeone

Az Atletico Madrid lecsúszott a spanyol bajnokság dobogójának harmadik fokáról, azok után, hogy a 38. fordulóban kikapott 5–1-re kikapott a Villarrealtól. A mérkőzést követően ez legalább annyira foglalkoztatta az újságírókat, mint Julián Álvarez esetleges eligazolása.

A Matracosok vezetőedzője, Diego Simeone arra a kérdésre, hogy mit tud mondani Álvarez jövőjéről, elmondta, hogy neki nincs beleszólása ebbe. 

"Ez nem nekem kérdés, hanem Julián számára az – kezdte a tréner a Movistarnak. – Elég idős ahhoz, hogy tudja, mit fog csinálni, és biztosan meg fogja hozni a saját maga döntését, sőt, úgy gondolom, már meg is hozta."

Fontos leszögezni, hogy Álvarezt 2030-ig szerződés köti a Metropolitanóhoz, ráadásul az ebben szereplő kivásárlási záradék majdnem eléri az 500 millió eurót. 

Amint arról a GOAL is beszámolt, több európai elitcsapat is sorban áll Julian Álvarezért, amelyek között állítólag már döntött is az argentin támadó. 

Diego Simeone is megszólalt Julián Álvarez távozásával kapcsolatban

