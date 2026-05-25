Diego Simeone is megszólalt Julián Álvarez távozásával kapcsolatban

A Matracosok vezetőedzője, Diego Simeone arra a kérdésre, hogy mit tud mondani Álvarez jövőjéről, elmondta, hogy neki nincs beleszólása ebbe.

"Ez nem nekem kérdés, hanem Julián számára az – kezdte a tréner a Movistarnak. – Elég idős ahhoz, hogy tudja, mit fog csinálni, és biztosan meg fogja hozni a saját maga döntését, sőt, úgy gondolom, már meg is hozta."

Fontos leszögezni, hogy Álvarezt 2030-ig szerződés köti a Metropolitanóhoz, ráadásul az ebben szereplő kivásárlási záradék majdnem eléri az 500 millió eurót.

Amint arról a GOAL is beszámolt, több európai elitcsapat is sorban áll Julian Álvarezért, amelyek között állítólag már döntött is az argentin támadó.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.