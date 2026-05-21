Raphinha kitálalt: két londoni topklub is bejelentkezett érte

Őszintén beszélt pályafutása egyik legfontosabb döntéséről Raphinha, aki elárulta: 2022 nyarán több élcsapat is szerette volna megszerezni a Premier League-ből, ő azonban minden ajánlatot félretett azért, hogy a Barcelonához igazolhasson. A brazil szélső szerint karrierje legjobb döntését hozta meg, amikor a katalánokat választotta.

A jelenleg is a FC Barcelona játékosaként szereplő támadó a TNT Sports Brasilnak adott interjújában idézte fel az átigazolási időszakot, amikor a Leeds Unitedtől való távozása körül komoly verseny alakult ki.

„Volt ajánlatom egy kék és egy piros londoni csapattól is, de a legjobb döntés az volt, hogy a Barcelonához szerződtem” – fogalmazott Raphinha, aki ugyan nem nevezte meg konkrétan a klubokat, az angol sajtó szerint egyértelműen a Chelsea és az Arsenal érdeklődésére utalt.

A brazil válogatott játékos 2022 nyarán hagyta el a Leeds Unitedet, és bár az angol klubok pénzügyileg kedvezőbb ajánlatokat kínáltak számára, ő már akkor eldöntötte, hogy a Camp Nouban szeretné folytatni pályafutását. Elmondása szerint gyerekkora óta arról álmodott, hogy olyan brazil legendák nyomdokaiba lépjen, mint Ronaldinho vagy Neymar.

Raphinha azóta meghatározó szereplővé vált Barcelonában, még úgy is, hogy az elmúlt években többször felmerült esetleges távozása. A szélső azonban hangsúlyozta, továbbra is teljes mértékben elkötelezett a klub iránt, és boldog Katalóniában.

Az interjú során arról is beszélt, melyik jelenlegi játékossal szeretne leginkább egy csapatban futballozni. Választása a Harry Kane nevére esett, akit rendkívül nagyra tart.

„Kiváló a helyezkedése, remekül játszik és rengeteg gólt szerez. A legnagyobb játékosok közé sorolom. Közel áll a zsenialitáshoz, pedig az igazi zsenik nagyon ritkák ezen a szinten” – méltatta a Bayern München angol csatárát.



