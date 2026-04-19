„Ez nem csak futball, ez hit és tartás” – Drámai végjáték után a Real Sociedad hódította el a Király-kupát

A 2026-os Király-kupa döntője minden elemet felvonultatott, amitől a futball egyszerre felemelő és kegyetlen sport. A Real Sociedad és az Atlético Madrid 2–2-es rendes játékidő és hosszabbítás után tizenegyesekkel döntötte el a trófea sorsát, ahol a baszk csapat 4–3-ra diadalmaskodott.