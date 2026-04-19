A 2026-os Király-kupa döntője minden elemet felvonultatott, amitől a futball egyszerre felemelő és kegyetlen sport. A Real Sociedad és az Atlético Madrid 2–2-es rendes játékidő és hosszabbítás után tizenegyesekkel döntötte el a trófea sorsát, ahol a baszk csapat 4–3-ra diadalmaskodott.
A Barcelona 3-0-s győzelmet aratott az Atlético Madrid ellen a spanyol Király Kupa elődöntőjének visszavágóján, így nem sikerült az első meccsen összeszedett négygólos hátrányt ledolgoznia a katalánoknak, és a madridiak jutottak a döntőbe.
Az FC Barcelona hivatalos panasz benyújtásán gondolkodik a csütörtök esti, Atlético Madrid elleni 4-0-s vereség játékvezetőével szemben. A katalánok Cubarsí les miatt elvett gólját kérik számon a mérkőzést vezető Martínez Munuerán.