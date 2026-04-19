A finálé már az első pillanatokban történelmet írt: Ander Barrenetxea mindössze 14 másodperc után szerzett gólt, ami kupadöntőben példátlan gyorsaságot jelentett. Az Atlético gyorsan reagált, majd a mérkőzés folyamatos fordulatokat hozott, végül Julián Álvarez hajrában szerzett gólja mentette hosszabbításra a madridiakat.

Ám az sem hozott döntést, így következtek a tizenegyesek – ahol a pszichológiai teher lett a főszereplő. A Real Sociedad kapusa, Unai Marrero két madridi lövést is hárított, így a párbaj végül a baszkok javára dőlt el.

A lefújás után Diego Simeone rendkívül csalódottan értékelt:

„A döntő a részleteken ment el. Megvoltak a lehetőségeink, de a tizenegyesek már nem a futballról, hanem a mentális erőről szólnak” – fogalmazott az Atlético edzője, aki szerint csapata elég helyzetet teremtett a győzelemhez, de nem tudta lezárni a mérkőzést.

Ezzel szemben Imanol Alguacil a Real Sociedad történelmi sikerét a klub karakterének diadalaként írta le:

„Ez nem csak futball, ez hit és tartás. A játékosok nem veszítették el a fejüket a legnagyobb nyomás alatt sem” – mondta a győztes edző.

A nemzetközi sajtó egybehangzóan a mentális teherbírás döntő szerepét emelte ki. Az Atlético újabb fájdalmas végjátékot élt át, ahol a játék képe alapján nem feltétlenül érdemelt vereséget, mégis a tizenegyesek könyörtelen logikája sújtotta.

Ezzel szemben a Real Sociedad győzelmét a türelem, fegyelem és hidegvér diadalaként értékelték – egy olyan este volt ez, ahol ugyanaz a tizenegy méter egyik oldalon összeomlást, a másikon történelmi felemelkedést jelentett.

A Király-kupa amellett, hogy eldöntötte egy trófea sorsát, újra emlékeztetett arra, hogy a futball legnagyobb igazsága néha a legkegyetlenebb is: nem mindig a jobb csapat nyer, hanem az, amelyik a végén is talpon marad.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.