Nincs újabb barcelonai “remontada”, az Atlético jutott a Király Kupa döntőjébe!

A Barcelona négygólos hátrányt szedett össze a spanyol Király Kupa elődöntőjének első meccsén az Atlético Madrid ellen, így egy olyan “remontada”-ra volt szükség a katalánoktól, mint a szinte napra pontosan kilenc ével ezelőtti, PSG elleni Bajnokok Ligája-párharcban, amikor a 4-0-s párizsi vereség után a Camp Nou-ban 6-1-re győztek és jutottak tovább Lionel Messiék.

Ennek megfelelően kezdte a mérkőzést a hazai csapat, Fermín, Raphinha és Ferrán Torres is betalálhatott volna az első negyedórában, de nem sikerült csökkentenie hátrányát a Barcelonának. A 29. percben aztán meglett az óriási Barca-fölény eredménye, Lamine Yamal egy nagyszerű szóló után tálalt középre Marc Bernalnak, aki az üres kapuba lőtte a katalánok vezető gólját, 1-0. Az Atlético ennek hatására felébredt, több veszélyes megindulása is volt a vendég csapatnak, a hosszabbítás második percében Lookman eldönthette volna a párharcot, ám 5 méterről a kapu fölé fejelt. Ezt pedig megbüntette a Barca, Pedrit buktatta Pubill az utolsó másodpercekben a tizenhatoson belül, a büntetőt pedig Raphinha értékesítette, amivel a hátránya felét ledolgozta egy félidő alatt a Barcelona, 2-0.

A második félidőt is a Barcelona irányította, tíz perc után Musso tartotta a frontot vendég oldalon, ám a 72. percben ő is tehetetlen volt: Cancelo beadására Bernal érkezett, ímivel már hárommal vezetett a Barca, 3-0. Az utolsó percekig támadott a Barcelona, de újabb gól már nem született, így az Atlético megőrizte végül előnyét, és jutott tovább a Király Kupa döntőjébe.

Barcelona 3-0 Atlético Madrid





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.