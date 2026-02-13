Hivatalos panaszt nyújthat be a Barcelona a kupaelődöntőt vezető bíró ellen - Cubarsí elvett gólja miatt őrjöngenek a katalánok

MInt ismert, a spanyol Király Kupa elődöntőjének első mérkőzésén a Barcelona négygólos vereséget szenvedett az Atlético Madrid vendégeként. A klubnál nem csak az eredmény, hanem a játékvezetés miatt is bosszúsak, és panasszal élnének a szövetség (RFEF) irányában Munuerával szemben - írja a Marca.

Az 52. percben, 4-0-s hazai vezetésnél Cubarsí talált be a Barcelonában, ám egy hétperces VAR-vizsgálat után Martínez Munuera lesállás miatt nem adta meg a katalánok szépítő találatát.

A Barca panasza elsősorban erre a szituációra vonatkozna, a klub szerint nem a játékvezetőnek kellett volna eldöntenie a lesállást, hanem a félautomata-rendszerre kellett volna hagyatkozni. Másodsorban Eric García kiállításával sem ért egyet a Barcelona, miután egy hasonló szituációért a hazaiak játékosa, Giuliano Simeone nem jutott a kiállítás sorsára

A katalánok sportigazgatója, Deco szerint "egyre nehezebb megérteni a VAR működését", és nem lát semmilyen fejlődést annak használatával kapcsolatban, a kiállított Eric García szerint pedig a "lesszabály egy szégyen".

