Raphinha büszke a Barcelonára, míg Antoine Griezmann belerúgott volt csapatába

Ahogyan azt a GOAL is megírta, a Barcelona ugyan 3-0-ra megverte az Atletico Madridot a Spanyol Kupa elődöntőjének visszavágóján, nem tudta ledolgozni az összesített hátrányát, így 4-3-mal a Matracosok jutottak a döntőbe.

Bár elmaradt a fordítás, a katalánok brazil támadója, Raphinha úgy nyilatkozott a lefújást követően, hogy elégedett a mutatott teljesítményükkel. "Nagyon büszke vagyok a csapatra. Ha a későbbiekben is így játszunk, akkor elképesztően zárhatjuk a szezont - vélekedett Raphinha, akinek a szavaival minden bizonnyal a szurkolók is egyetértettek, hiszen a lefújást követően is szép számmal a helyükön maradtak, hogy megtapsolják a csapatot.

"Az az igazság, hogy szerintem nekünk kellene hálát adnunk a szurkolóinknak, látványos volt, amit csináltak. Úgy gondolom, a drukkereink is büszkék" - zárta szavait.

Antoine Griezmann korábban a Barcelonát is erősítette, ám most az Atleticóval ünnepelhetett továbbjutást a Camp Nouban. A francia középpályás a közösségi médiában reagált a sikerre, ahol egy olyan fotót tett közzé, amelyen a földön fekvő Barcelon-játékosok előtt állva ünnepel. Önmagában nem is a fénykép, hanem a hozzáfűzött felirat volt provokatív, amely így szólt:

"Túl durva lenne ez a kép?"

- tette fel a kérdést követőinek Griezmann.

