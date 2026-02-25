Raphinha: „Ha van csapat, amely képes a fordításra, az mi vagyunk"

Négygólos hátrányból kellene csodát tennie a Barcelonának a Király-kupában

A FC Barcelona szélsője, Raphinha harcias hangot ütött meg, miután a katalánok 4–0-s vereséget szenvedtek az Atlético Madrid otthonában, a Metropolitano Stadionban a Király-kupa elődöntőjének első mérkőzésén.

Sokan már leírták a címvédőt, de a brazil válogatott támadó szerint a hazai közönség még tanúja lehet a sorozat történetének egyik legnagyobb fordításának.

„Mentálisan készen állunk”

A klub hivatalos YouTube-csatornáján tartott kérdezz-felelek során a 2024–25-ös idény legjobbjának választott játékos hangsúlyozta: a csapat nem adta fel.

Az Atlético elleni súlyos vereség után a Barcelona meglepetésre kikapott a Gironától a bajnokságban, amivel ideiglenesen a Real Madrid mögé csúszott a tabellán. A csapat azonban gyorsan reagált, és 3–0-ra legyőzte a Levante együttesét.

A hétvégén a harmadik helyen álló Villarreal ellen játszanak a katalánok, de Raphinha fejben már a kupavisszavágóra koncentrál.

„Bízunk benne, hogy jó mérkőzést játszunk. Hiszünk abban, hogy képesek vagyunk rá. Ha van csapat, amely meg tudja fordítani a párharcot ekkora hátrányból, az mi vagyunk. Tudjuk, hogy nagyon nehéz lesz, de felkészültünk arra, ami vár ránk.”

Flick alatt családdá vált a csapat

Raphinha optimizmusának egyik kulcsa a közösség ereje. A vezetőedző, Hansi Flick érkezése óta a Barcelona látványosan egységesebb képet mutat.

A brazil szerint az öltözői hangulat kiemelkedő:

„Olyanok vagyunk, mint egy család. Több időt töltünk együtt, mint a saját családunkkal – utazások, edzések, meccsek. Őszinte barátság van közöttünk, és a sikereink nagy része ebből fakad.”

A korábbi Leeds United-játékos az elmúlt négy évben igazi vezérré nőtte ki magát Katalóniában.

Kapitányként még nagyobb a felelősség

Raphinha ma már a csapat egyik kijelölt kapitánya – ami számára különleges megtiszteltetés.

„A Barcelona egyik kapitányának lenni óriási dolog. Mindig próbáltam segíteni, amiben csak tudtam. A Barca kapitányának lenni kevesek kiváltsága. Még a legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna erre.”

