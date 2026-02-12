Goal.com
Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport
Babos Péter

Az első félidőben kiütötte az Atlético a Barcelonát

Pokolian nehéz helyzetbe került Hansi Flick csapata.

Az Atlético Madrid 4-0-s győzelmet aratott a Spanyol Király-kupa elődöntőjének első mérkőzésén a Barcelona ellen.

A Real Madrid kiesése után a két legnagyobb esélyes csapott össze csütörtök este a Király-kupa elődöntőjében, amikor az Atlético a Barcelonát fogadta. A mérkőzés nem akárhogy indult, a hetedik percben egy teljesen ártalmatlan szituációban Eric García hazapasszolta a labdát Joan Garcíának, akinek a lába alatt elgurult a labda, egyenesen a kapuba (1-0). Érezhetően ez megfogta a vendégeket, hiszen a 14. percben egy barcelonai szögletet követően kontrázott a madridi gárda, Molina játszotta meg a tizenhatoson belül Griezmannt, aki higgadtan lőtte ki a hosszú sarkot (2-0). A rémálom folytatódott Lewandowskiéknek, a hazaiak megint a baloldalon törték át a Barca védekezését, Álvarez pedig önzetlenül tálalt Lookman elé, aki nem rontotta el a ziccert (3-0). Még az első félidőben módosult a különbség, Lookman viszonozta a gólpasszt Álvareznek, az argentin 16 méterről hatalmas gólt ragasztott (4-0).

A Barcelona számára a második félidőben az lehetett a cél, hogy reális továbbjutási esélyt harcoljon ki a visszavágóra, amihez nagy javulásra lett volna szükség védekezésben és támadásban egyaránt. Az első lehetőség ennek megfelelően Fermín előtt adódott, majd megrezdült az Atlético hálója is, de Cubarsí gólját les miatt elvette a VAR az 52. percben. Ebben a játékrészben sem sikerült azonban magához ragadnia a kezdeményezést a vendégeknek, az eredmény pedig nem változott - bár Eric Garcia még a kiállítás sorsára jutott -, Diego Simeone csapata nagy előnyből várhatja tehát, a március elején esedékes visszavágót.


