Botrány a Ligue 1-ben: a szurkolók berohantak a pályára, még a kiesett csapatuk edzőjére sem hallgattak + VIDEÓ

A szurkolók nem nézték tétlenül a Nantes kiesését a francia másodosztályba: a Toulouse elleni hazai bajnoki mérkőzésre már biztossá vált az osztályváltás, ami miatt a klub drukkerei a pályán fejezték ki nemtetszésüket.