Elmúlt 18 éves?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Még nem vagy elég idős ahhoz, hogy fogadási tartalmakat tekintsen meg. A rendszer átirányít a kezdőlapra.

Le Championnat

Le Championnat Áttekintés

Több
Hirdetés

Le Championnat, mérkőzések & eredmények

augusztus 20., csütörtök
Marseille badge
Marseille
OM
Strasbourg badge
Strasbourg
STR
augusztus 21., péntek
Lens badge
Lens
RCL
Auxerre badge
Auxerre
AJA
Toulouse badge
Toulouse
TFC
Lyon badge
Lyon
OL
Nice badge
Nice
NCE
Lorient badge
Lorient
FCL
Le Mans badge
Le Mans
LEM
Brest badge
Brest
B29
Troyes badge
Troyes
TRO
Paris FC badge
Paris FC
PAR
Több

Tabella

PozCsapatPGyDVFGP+/-pontokForma
1Angers crestAngers00000000
2Auxerre crestAuxerre00000000
3Brest crestBrest00000000
4Le Havre crestLe Havre00000000
5Le Mans crestLe Mans00000000
Több

Wetten im Fokus

Value in der Ungewissheit: Wett-Tipps zum Auftakt der 2. Bundesliga
További fogadási cikkek