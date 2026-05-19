Sérülés miatt le kellett cserélni Ousmane Dembélét a Paris Saint-Germain–Paris FC francia bajnoki mérkőzésen, ami kétségeket vet fel pályára lépésével kapcsolatban az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-döntőn.
A szurkolók nem nézték tétlenül a Nantes kiesését a francia másodosztályba: a Toulouse elleni hazai bajnoki mérkőzésre már biztossá vált az osztályváltás, ami miatt a klub drukkerei a pályán fejezték ki nemtetszésüket.
Őrült ünneplésbe kezdtek a Paris Saint-Germain szurkolói, miután csapatuk bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe, ám a párizsi eufória hamar káoszba fordult. A francia hatóságok több mint száz embert tartóztattak le az éjszaka során, miközben sérültek és összecsapások is tarkították a PSG továbbjutása utáni ünneplést.