Van még jövője a Barcelonánál az egykori csodagyereknek?

Ansu Fati jelenleg a Barcelonától szerepel kölcsönben az AS Monacóban, amely hajlandó lenne kifizetni érte a két klub közti megállapodásban szereplő 11 millió eurós kivásárlási árat – tudta meg a Mundo Deportivo.

Igen ám, csakhogy Fati még nem bólintott rá arra, hogy végleg a hercegségbelieknél folytassa, mivel az is felmerült benne, hogy megpróbál még egyszer megharcolni a helyéért a katalánoknál.

A hazatérése mellett szól, hogy a gránátvörös-kékeknek egy eurójába sem fájna, ha ismét velük készülne az egykori tehetség, nem úgy, mint Marcus Rashford vagy Julian Álvarez érkezésének esetében. Arról nem is beszélve, hogy számos kerettaggal tartja a kapcsolatot Fati, így a beilleszkedése sem jelente akadályt.

Ennek tetejébe a teljesítményével is rászolgált a Barcelona figyelmére: 25 bajnoki mérkőzésen 11 gólt jegyzett, mindezt úgy, hogy csak tízszer kezdett a piros-fehéreknél.

