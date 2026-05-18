Csupán 27 percet töltött a pályán Ousmane Dembélé a Ligue 1 zárófordulójában, hiszen ekkor a lábához kapott, majd lecserélte Luis Enrique vezetőedző.

A nemrég a francia bajnokság legjobbjának megválasztott támadó rögtön az öltöző felé vette az irányt, hogy gyorsan orvosi kezelést kapjon.

A Ligue 1+ beszámolója szerint egy egyszerű izomhúzódással megúszta a történteket Dembélé, de a klub orvosi csapata még további vizsgálatokat folytat, mielőtt felállítaná a végső diagnózist.

Amellett, hogy a sérülés aggodalomra adhat okot a PSG-szurkolók számára, tekintve, hogy kevesebb mint két hét múlva a Bajnokok Ligája fináléjában lép pályára a csapatuk, a francia válogatott szövetségi kapitányának, Didier Deschamps-nak is fejfájást okozhat a közelgő világbajnokság miatt.

Kapcsolódó

Botrány a Ligue 1-ben: a szurkolók berohantak a pályára, még a kiesett csapatuk edzőjére sem hallgattak + VIDEÓ

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.