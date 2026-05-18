Paris Saint-Germain v Stade Brestois 29 : Ligue 1 2025/2026Getty Images Sport
Bózsik Tamás

Lehet, hogy nem látjuk Budapesten Ousmane Dembélét?

Sérülés miatt le kellett cserélni Ousmane Dembélét a Paris Saint-Germain–Paris FC francia bajnoki mérkőzésen, ami kétségeket vet fel pályára lépésével kapcsolatban az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-döntőn.

Csupán 27 percet töltött a pályán Ousmane Dembélé a Ligue 1 zárófordulójában, hiszen ekkor a lábához kapott, majd lecserélte Luis Enrique vezetőedző. 

A nemrég a francia bajnokság legjobbjának megválasztott támadó rögtön az öltöző felé vette az irányt, hogy gyorsan orvosi kezelést kapjon. 

A Ligue 1+ beszámolója szerint egy egyszerű izomhúzódással megúszta a történteket Dembélé, de a klub orvosi csapata még további vizsgálatokat folytat, mielőtt felállítaná a végső diagnózist. 

Amellett, hogy a sérülés aggodalomra adhat okot a PSG-szurkolók számára, tekintve, hogy kevesebb mint két hét múlva a Bajnokok Ligája fináléjában lép pályára a csapatuk, a francia válogatott szövetségi kapitányának, Didier Deschamps-nak is fejfájást okozhat a közelgő világbajnokság miatt.  

