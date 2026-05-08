Goal.com
Live
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP
Bózsik Tamás

Nem áll a Bayern München, egy újabb szélső iránt érdeklődik

Transfers
B. Barcola
Paris Saint-Germain
Le Championnat
Bayern München
Németország 1

Egyszerre két vasat tartanak a tűzben a bajorok: Anthony Gordon mellett Bradley Barcola is ott szerepel a kivánságlistájukon.

Az elmúlt napokban felmérte annak lehetőségét a Bayern München, hogy le tudná-e igazolni Bradley Barcolát a Paris Saint-Germaintől – tudta meg a német Sky. Igaz, hamar csalódnia kellett a német rekordbajnoknak.

A PSG ugyanis 90 millió euró alatt nem válna meg a francia támadójától, amit a Bayern túl magas összegnek tart. Ennek ellenére Vincent Kompany csapata nem adja fel, és mindenképpen szeretne leszerződtetni egy sokoldalú támadót a nyári átigazolási időszak folyamán. 

Összehasonlításképpen, a német együttes másik kiszemeltje, Anthony Gordon is ugyanennyibe fájna, így benne van a pakliban, hogy egy harmadik játékos lesz a befutó. 

Köztudott, hogy a müncheniek már tavaly nyáron is megpróbálták leigazolni Barcolát, de akkor a párizsiak egyáltalán nem voltak hajlandóak elengedni az Olympique Lyon-nevelést. Akkor végül Luis Díaz mellett döntött a Bayern, aki 70 millió euróért írt alá a Liverpooltól.  

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Németország 1
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Le Championnat
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Brest crest
Brest
B29
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

TippmixPro banner

Hirdetés