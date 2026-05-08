Az elmúlt napokban felmérte annak lehetőségét a Bayern München, hogy le tudná-e igazolni Bradley Barcolát a Paris Saint-Germaintől – tudta meg a német Sky. Igaz, hamar csalódnia kellett a német rekordbajnoknak.

A PSG ugyanis 90 millió euró alatt nem válna meg a francia támadójától, amit a Bayern túl magas összegnek tart. Ennek ellenére Vincent Kompany csapata nem adja fel, és mindenképpen szeretne leszerződtetni egy sokoldalú támadót a nyári átigazolási időszak folyamán.

Összehasonlításképpen, a német együttes másik kiszemeltje, Anthony Gordon is ugyanennyibe fájna, így benne van a pakliban, hogy egy harmadik játékos lesz a befutó.

Köztudott, hogy a müncheniek már tavaly nyáron is megpróbálták leigazolni Barcolát, de akkor a párizsiak egyáltalán nem voltak hajlandóak elengedni az Olympique Lyon-nevelést. Akkor végül Luis Díaz mellett döntött a Bayern, aki 70 millió euróért írt alá a Liverpooltól.

