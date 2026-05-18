Mindössze 22 percig tartott a Nantes-Toulouse francia bajnoki mérkőzés a Ligue 1 utolsó, 34. fordulójában, amikor a félbe kellett szakítani azt, mert a hazai szurkolótábor megszállta a Stade de la Beaujoire játékterét, miközben görögtüzeket dobált be - írta meg a BBC.

A két fél játékosai természetesen azonnal az öltözőbe siettek, ám a Nantes vezetőedzője, Vahid Halilhodzic maradt, és megpróbálta jobb belátásra bírni a maszkos drukkereket – számolt be róla a Mirror. Ezzel egyidőben a rendőrség is színre lépett, amely végül visszaterelte a felmérgesedett tömeget a lelátóra.

Stephanie Frappart játékvezető ennek ellenére negyven perccel a játék félbeszakítása után úgy döntött, végleg lefújja az éppen 0-0-ra álló összecsapást. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor és egyáltalán folytatják-e a mérkőzést.

A sárga-zöld együttes kiesése miatt háborodtak fel ennyire a szurkolók, miután kedvenceik csak öt alkalommal győztek a lehetséges 33 találkozóból.

