Ousmane Dembélé tavaly után idén is a legjobb lett Franciaországban, pedig alig játszott

Az elismerés legfőbb várományosai között csapattársa, Vitinha, az Olympique de Marseille sokak által figyelt játékosa, Mason Greenwood, valamint a Lens rutinos csatára, Florian Thauvin.

A rangos mezőny és a sérülések miatt kevés pályán töltött idő ellenére Dembélé zsinórban másodjára zsebelte be a díjat, miután 20 összecsapáson tíz gólt és hat gólpasszt jegyzett.

Az eredményt követően több szurkoló és szakértő is felháborodott, hogy hogyan lehetett mindössze 960 percnyi játékkal valaki a francia élvonal legjobbja. Ezzel kapcsolatban a végső győztes támadó is megszólalt, aki felvetette, hogy az ő pályán töltött ideje duplán számíthatott.

"Másképp néznek rám, mivel én vagyok a jelenlegi aranylabdás – idézte Dembélét a Foot Mercato. – És igen, akadt pár sérülésem, amik miatt nem játszottam olyan sokat, de amikor pályára léptem, mindent beleadtam a csapatomért. Ez történt a Marseille vagy a Lille ellen is, ahol a csapatomat próbáltam segíteni.

Nem tudom, hogy az én játékperceim duplán számítottak-e, de örülök, hogy a játékosok rám szavaztak."

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.