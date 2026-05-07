Elszabadult a pokol a PSG továbbjutása után, 127 embert tartóztattak le

Hatalmas ünneplésbe csapott át a Paris Saint-Germain szurkolóinak öröme szerda este, miután a francia együttes kiharcolta a Bajnokok Ligája-döntőbe jutást. A párizsi utcákon azonban gyorsan elszabadultak az indulatok: a francia belügyminiszter tájékoztatása szerint összesen 127 embert vettek őrizetbe az éjszaka folyamán.

A PSG a Bayern München elleni elődöntő visszavágóján 1-1-es döntetlent ért el az Allianz Arénában, ami elegendőnek bizonyult a továbbjutáshoz. A párizsiak már a harmadik percben megszerezték a vezetést Ousmane Dembélé góljával, és bár Harry Kane a hosszabbításban betalált, a német rekordbajnok nem tudta megfordítani a párharcot.

A lefújás után ezrek lepték el Párizs utcáit zászlókkal, fáklyákkal és tűzijátékokkal ünnepelve a klub történetének újabb BL-fináléját. Az ünneplés azonban több helyen rendbontásba torkollott. Laurent Nunez francia belügyminiszter a CNews televíziónak és az Europe 1 rádiónak nyilatkozva elmondta: a főváros térségében 127 embert tartóztattak le, közülük 107-et magában Párizsban.

„Tizenegy ember megsérült, köztük egy súlyosan egy tűzijáték miatt. Nem fogjuk eltűrni a rendbontást” – fogalmazott a miniszter.

A hatóságok szerint a rendőri erők sem úszták meg sérülések nélkül az éjszakát: 23 rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett az összecsapások során. Franciaországban nem először okoznak problémát a futballmérkőzésekhez kapcsolódó tömegjelenetek. A 2022-es Bajnokok Ligája-döntő után – amelyet a Real Madrid és a Liverpool játszott a Stade de France-ban – egy független jelentés élesen bírálta a francia rendőrséget, különösen a könnygáz használata miatt.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.