Napok óta a hétközi, Benfica - Real Madrid BL-rájátszásról szólnak a hírek, de nem a két csapat teljesítménye okán, inkább a Vinícius körül kialakult botrány miatt hangos a sajtó. Mint ismert, a Real Madrid brazil sztárját rasszista inzultus érte a hazaiak argentin játékosától, Gianluca Prestiannitól.

A lisszaboniak vezetőedzője, José Mourinho mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján azt sugallta, Vinícius provokálta a szurkolókat a meccsen a gólja ünneplésével: “Valami nincs rendben, mert ez minden stadionban megtörténik, ahol játszik. Mindig”.

A Bayern München szakvezetője, Vincent Kompany keményen nekiment a portugál edzőnek: “Vezetői szempontból ez egy hatalmas hiba, olyasmi, amit nem szabad elfogadnunk. Megértem, hogy a csapatáért, a klubjáért küzd, de most hibázott”.

A belga szerint Vinícius jó helyzetben van, hogy nevével és ismertségével feltudja hívni a rasszizmus ellen a figyelmet, ellenben több európai ligával: “De rengeteg olyan játékos van a különböző európai ligákban, akiknek nincsen ilyen hangjuk. Vannak fekete játékosok Magyarországon, Bulgáriában, Szerbiában, akikkel ha valami történik, nincs esélyük semmilyen támogatásra” - hozta fel ellenpéldaként hazánkat Kompany.

Vincent Kompany monológja:

