Rasszista botrány az Estadio da Luzban

A feszültség az 50. percben hágott a tetőfokára, amikor Vinícius Júnior megszerezte a vezetést a madridiaknak. A brazil támadó szokásos táncos gólöröme kiverte a biztosítékot a hazai szurkolóknál és játékosoknál is. A lisszaboniak 25-ös számú játékosa, Gianluca Prestianni a mezével eltakart szájjal mondott valamit Viníciusnak, aki azonnal a játékvezetőhöz fordult. François Letexier bíró életbe léptette az UEFA rasszizmus elleni protokollját, és hosszú percekre megállította a játékot – az eseményekről és a Real Madrid–Benfica BL-meccs drámai pillanatairól itt olvashatsz bővebben.

Arbeloa: „Kérdezzék meg a Benfica játékosát, mit mondott”

A Real Madrid vezetőedzője, Álvaro Arbeloa láthatóan feldúltan értékelte a történteket a sajtótájékoztatón. A tréner egyértelművé tette: teljes mellszélességgel kiáll játékosa mellett.

"Nem engedhetjük meg, hogy ilyesmi történjen egy futballpályán 2026-ban. Kérdezzék meg a Benfica játékosát, mit mondott Vini Jr.-nak. A futballvilágban mindenki megérdemli a választ erre a kérdésre. A rasszizmussal szembeni zéró toleranciának abszolútnak kell lennie" – jelentette ki Arbeloa.

Az edző elárulta, a frusztrált Vinícius a levonulást is fontolgatta: "Csak azt kérdeztem tőle, akarja-e folytatni. Bármilyen döntést is hoz, mi mellette álltunk volna. Mindig azt mondom nekik: együtt megyünk csatába, és együtt bukunk el. Ha valaki így viselkedik egyikünkkel, akkorb az egész csapattal teszi."

Arbeloa odaszúrt a hazaiak padján ülő korábbi mesterének is, akinek csapata kapcsán már korábban is felmerültek fegyelmi kérdések a Mourinho-féle Real elleni taktikák során: "Ha Mourinho megtudja, mit mondott a játékosa, ő lesz az első, aki nem fogja ezt hagyni. Zéró tolerancia van erre."

Mbappé: „Ötször mondta a szemébe, hogy majom”

A mérkőzésen gólpasszt adó Kylian Mbappé még konkrétabb részletekkel szolgált. A francia világsztár szerint egyértelmű és többszöri sértés történt.

"A Benfica 25-öse – nem akarom kimondani a nevét, nem érdemli meg – elfogadhatatlanul beszélt vele. Felemelte a mezét, hogy eltakarja a száját, és ötször mondta Vini-nek, hogy 'majom'. Saját fülemmel hallottam, és több Benfica-játékos is hallotta" – sokkolta a közvéleményt Mbappé.

A Real hetese szerint az ilyen játékosoknak nincs helyük a nemzetközi porondon: "Maximálisan tisztelem a Benficát, de ez a játékos nem érdemli meg, hogy többé a Bajnokok Ligájában játsszon. Ez a sorozat gyerekeket inspirál. Ha hagyjuk ezt, a futball értékei semmivé válnak. Valamit tenni kell."

Valverde: „Ha eltakarod a szád, tudod, hogy rosszat mondasz”

A középpálya motorja, Fede Valverde szerint a mozdulat maga volt a beismerő vallomás. Az uruguayi szerint Prestianni pontosan tudta, mit csinál.

"Senki nem tudja pontosan, mit mondott, de a közelben lévő csapattársak szerint valami gyalázatosat. Ha eltakarod a szád, miközben beszélsz valakihez, az azért van, mert tudod, hogy amit mondasz, az nem helyes. Ez szánalmas" – fogalmazott Valverde.

Tchouaméni és Camavinga: A csapat egységes volt

A mérkőzés legjobbjának választott Aurélien Tchouaméni megerősítette: a keret kész volt beszüntetni a játékot. "Vini mondta nekünk, hogy folytassuk a meccset. Én azt mondtam, ha baj van, csapatként megyünk le, és kész."

Eduardo Camavinga is hasonlóan vélekedett: "Ha megérintik az egyik társamat, engem is megérintenek. Jól tettük, hogy megállítottuk a meccset, de szerintem nem 10 percre kellene, hanem végleg."

A párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik a Santiago Bernabéuban, ahol a lisszaboniak 0–1-es hátrányból indulnak – és ahol garantáltan forró hangulat várja majd a portugál csapatot.

