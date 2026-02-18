„Melletted állunk” – A Benfica videóval védi Prestiannit a Vinícius Júniort ért rasszista vádak után

A Benfica szerint a videófelvételek tisztázzák Prestiannit

A mérkőzés akkor szakadt félbe körülbelül 10 percre, amikor Vinícius Júnior a győztes gólja után éles szóváltásba keveredett a Benfica szurkolóival, majd a játékvezetőhöz sietve azt állította: Gianluca Prestianni rasszista jelzővel illette őt.

A Benfica vezetősége nem késlekedett a válasszal. Hivatalos X-csatornájukon egy „Együtt, melletted” üzenettel biztosították támogatásukról a 19 éves tehetséget, majd közzétettek egy videófelvételt is. A portugál klub érvelése szerint a képsorokon jól látszik, hogy a Real Madrid játékosai olyan távolságra voltak az esettől, ahonnan fizikai képtelenség lett volna meghallani a Prestianni által mondottakat.

A helyzetet nehezíti, hogy Prestianni a szóváltás közben a mezével takarta el a száját, így a UEFA fegyelmi bizottsága számára a szájról olvasás sem jelenthet egyértelmű bizonyítékot. Ennek ellenére a Real Madrid öltözőjéből érkező beszámolók továbbra is következetesek és súlyosak.

Madridi düh: Mbappé és Tchouaméni is hallotta a gyalázkodást

Aurélien Tchouaméni határozottan állította, hogy hallotta, amint a Benfica játékosa „majomnak” nevezi csapattársát. Az indulatok a pályán is elszabadultak: Kylian Mbappé a hírek szerint dühöngve kérte számon az argentin középpályást, és szemtanúk szerint „k*** rasszistának” nevezte őt.

A királyi gárda hivatalos úton is követeli a legszigorúbb fellépést, miután a rasszizmus elleni protokoll életbe lépett a találkozón, és Vinícius a levonulást fontolgatta a méltatlan inzultusok miatt.

Mourinho megszólalt: Eusébióval védekezik a Special One

A drámába a Benfica vezetőedzője, José Mourinho is becsatlakozott, ám nyilatkozata inkább olaj volt a tűzre, mintsem békítő szándékú gesztus. A portugál tréner védelmébe vette klubját, miközben finoman kritizálta Vinícius Júnior magatartását is.

„Két teljesen különböző dolgot láttam. Független akarok maradni, nem foglalok állást. Elmondtam Viníciusnak is: ha lősz egy ilyen gólt, csak ünnepelj és sétálj vissza. Amikor a rasszizmusról beszélt, emlékeztettem rá, hogy a klub történetének legnagyobb alakja, Eusébio is fekete volt. Ez a klub minden, csak nem rasszista” – fogalmazott Mourinho.

Bár Mourinho próbált távolságot tartani az eseményektől, kritikusai szerint a brazil támadó ünneplésének felemlegetése csak figyelemelterelés a súlyos vádakról. Az ügyben az UEFA jelenleg is zajló fegyelmi vizsgálata fog pontot tenni a találgatások végére.



