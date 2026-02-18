Thierry Henry: Elkeserítő, hogy 2026-ban még mindig ilyen ügyekkel kell foglalkozni

Thierry Henry is megszólalt a keddi, Benfica - Real Madrid mérkőzésen történt incidens kapcsán. A francia legenda arra szólította fel Gianluca Prestiannit, hogy mondja el az igazat a Vinícius Júniorral történt szóváltásáról.

A találkozót – amelyet a madridiak 1–0-ra nyertek Lisszabonban – tíz percre félbeszakították, miután Vinícius azt jelezte a játékvezetőnek, hogy rasszista sértés érte. A brazil támadó a lefújás után az Instagramon úgy fogalmazott: „a rasszisták gyávák”, míg csapattársa, Kylian Mbappé azt állította, hogy Prestianni ötször nevezte „majomnak” Viníciust, és eltiltást sürgetett.

Prestianni ezzel szemben tagadta a vádakat, közösségi oldalán azt írta: semmilyen rasszista megjegyzést nem tett, a brazil játékos félreértette a helyzetet, a Benfica pedig kiállt játékosa mellett.

A korábbi Arsenal- és Barcelona-csatár, Thierry Henry a CBS Sports műsorában érzelmesen beszélt a történtekről:

„Át tudom érezni, min megy keresztül Vinícius. Velem is rengetegszer megtörtént ez a pályán. Sokszor beszéltem róla meccsek után, és gyakran azzal vádoltak, hogy kifogásokat keresek. Ilyenkor magányosnak érzed magad, mert az egyik szó áll szemben a másikkal.”

Henry szerint már önmagában gyanús, hogy Prestianni a mezével takarta el a száját, amikor Vinícius felé beszélt.

„Nagyon bátor volt, hogy a mezét a szája elé húzta, hogy ne lehessen látni, mit mond... Már ez gyanút kelt. Ha nincs takargatnivalód, miért csinálod? Vinícius reakciója számomra azt mutatja, hogy valami nem volt rendben.”

A világbajnok legenda hozzátette: nem tudni pontosan, mi hangzott el, de szerinte biztos, hogy valami történt.

„Mbappé számon kérte, ő pedig azt mondta, semmit nem mondott. De akkor miért takarta el a száját? Megfázott? Valamit biztosan mondott.”

Henry arról is beszélt, mennyire elkeserítő, hogy 2026-ban még mindig rasszista ügyek árnyékolják be a futballt.

„Egy ilyen meccs után a gyönyörű góljáról kellene beszélni, nem arról, hogy a játékvezető azt mondja neki: ne menjen a szögletzászlóhoz, mert az felbőszíti a közönséget. Hát nem rúghat szögletet? Hirtelen ő válik áldozattá. Ismerem ezt az érzést. Amikor ez történik, nem tudod, mit tegyél.”

Henry emlékeztetett arra is, hogy Vinícius korábban már próbált levonulni a pályáról Spanyolországban, máskor pedig indulatosan reagált, mert elege lett a folyamatos inzultusokból.

„Most a játékvezetőhöz ment, ahogy én is tettem korábban. Nekem is azt mondták, nem tudnak mit tenni.”

A francia klasszis végül nyílt üzenetet küldött a Benfica játékosának:

„Lássuk, mekkora férfi Prestianni. Mondja el, mit mondott. Mert az nem lehet, hogy azt állítja, semmit nem mondott.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.