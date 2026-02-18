Érdekes fordulat: A Benfica legendája szégyenli magát Prestianni miatt

Tovább gyűrűzik a botrány a keddi, Bajnokok Ligája-mérkőzés után: a SL Benfica legendája, Luisão élesen bírálta Gianluca Prestiannit, és gyakorlatilag hazugsággal vádolta meg a középpályást a Real Madrid elleni találkozón történtek kapcsán.

A lisszaboni összecsapást – amit Vinícius góljával 1-0-ra a madridiak nyertek meg – tíz percre félbeszakították, miután a brazil támadó rasszista inzultusra panaszkodott a játékvezetőnél, François Letexier-nél. A bíró aktiválta az UEFA rasszizmusellenes protokollját, a meccs pedig hosszú percekre állt.

A Real Madrid játékosai kiálltak csapattársuk mellett, sőt jelezték: készek lettek volna teljesen levonulni a pályáról. Vinícius a lefújás után közösségi oldalán kemény hangvételű üzenetet tett közzé, míg Prestianni és a Benfica, valamint Mourinho ezzel szemben tagadta a vádakat.

A Benfica egykori csapatkapitánya, Luisão azonban teljesen más álláspontot képvisel - hasonlóan egyébként Thierry Henry-hoz -, mint korábbi klubja. A több mint 500 mérkőzésen pályára lépő, hatszoros bajnok klubikon szerint Prestianni közleménye csak rontott a helyzeten.

„Ez a mez túl nagy rá. Szeretem a Benficát, a csapat meze a második bőröm, de méltónak kell lenni a szent színek viselésére. Ez a szöveg pedig még rosszabbá teszi a helyzetet, mert hazugság” – fogalmazott.

A korábbi védő keményen kijelentette:

„A futballban küzdelemmel és szenvedéllyel lehet nyerni. Ez rasszista tett volt, igen, és szégyellem. A klubot védem, van tapasztalatom, tudom, miről beszélek. A Benfica túl nagy ahhoz, hogy ilyen ügybe keveredjen – akár igaz, akár nem. Bár tapasztalatból tudom az igazságot.”

