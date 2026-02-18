Gianni Infantino: „Sokkoltak és elszomorítottak a történtek”

A FIFA elnöke, Gianni Infantino is megszólalt a Bajnokok Ligája-mérkőzésen történt rasszista incidens kapcsán, amelyen a SL Benfica és a Real Madrid csapott össze.

A találkozót tíz percre félbeszakították, miután Vinícius Júnior jelezte a játékvezetőnek, François Letexier-nek, hogy szerinte rasszista sértés érte Gianluca Prestianni részéről. A francia bíró az UEFA protokollja szerint aktiválta a rasszizmusellenes eljárást, majd a rövid kényszerszünet után folytatódott a játék.

A meccset végül Vinícius góljával 1–0-ra a madridiak nyerték meg a párharc első felvonásán.

Infantino szerdai közleményében keményen elítélte a történteket:

„Sokkoltak és elszomorítottak a Vinícius Júnior elleni rasszista megnyilvánulások a Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen. Abszolút nincs helye a rasszizmusnak a sportunkban és a társadalomban. Minden érintett szereplőnek lépéseket kell tennie, és felelősségre kell vonni azokat, akik vétkesek.”

A FIFA-elnök kiemelte, hogy a nemzetközi szövetség a Global Stand Against Racism programon és a játékosok hangját erősítő kezdeményezéseken keresztül is elkötelezett a diszkrimináció elleni küzdelemben.

„Elismerésem François Letexier játékvezetőnek, amiért a karjelzéssel aktiválta a rasszizmusellenes protokollt, megállította a játékot és kezelte a helyzetet.”

Infantino hangsúlyozta: a szervezet teljes szolidaritását fejezi ki a rasszizmus és bármilyen diszkrimináció áldozataival.

„Mindig is egyértelmű volt az álláspontom: nemet a rasszizmusra! Nemet a diszkrimináció minden formájára!” – zárta gondolatait Infantino.

Az ügyben továbbra is vizsgálat zajlik, miközben a Benfica és vezetőedzője, José Mourinho védelmükbe vették Prestiannit, ami újabb vitákat generált a nemzetközi futballközvéleményben.

