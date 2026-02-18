Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Real Madrid 1-0-ra nyert az SL Benfica otthonában a Bajnokok Ligája rájátszásának első mérkőzésén kedd este. Azonban a mérkőzésen többször is elszabadultak az indulatok. Először Viníciust érte rasszista támadás gólja után. Amikor pedig már úgy tűnt, normalizálódott a helyzet a mérkőzésen, José Mourinho a 85. percben addig reklamált az oldalvonal mellett, míg Francois Letexier játékvezető két sárga lappal ki nem állította.

A portugál tréner a mérkőzés után ezt nyilatkozta a piros lapról a sajtótájékoztatón:

„Azért állítottak ki, mert kimondtam valamit, ami teljesen nyilvánvaló. A bírónál volt egy papír, amin az állt, hogy Aurélien Tchouaméni, Dean Huijsen és Álvaro Carreras nem kaphat sárgát. Több mint 1400 meccset ültem végig a kispadon, pontosan tudtam, kinek lehet lapot adni és kinek nem. Tudjuk, hogyan működik ez az egész. A Madrid megérdemelten nyert”

– tette hozzá Mourinho, aki a Vinícius-Prestianni balhéról is elmondta a véleményét:

„Beszéltem mindkettőjükkel: Vinícius mást mond, Prestianni mást. Nem akarok ‘piros’ lenni, hogy száz százalékig Prestianninek higgyek, de ‘fehér’ sem, hogy vakon elhiggyem, amit Vinícius mond. A gól előtt remek meccs volt: a Benfica nagyon jól kezdett, a Madrid pedig elképesztően felpörgött a 30–35. perc környékén. Vinícius olyan gólt lőtt, amilyet csak ő vagy Kylian Mbappé tud. Utána viszont a társai vállán kellett volna ünnepelnie – nem hatvanezer emberrel szemben provokálnia.”

José Mourinho piros lapja már csak azért is különösen fájó lehet számára, mivel így eltiltása miatt nem térhet vissza egykori sikerei helyszínére a madridi visszavágón:

„Nem ülhetek a padon a Santiago Bernabéuban, nem mehetek az öltözőbe, nem kommunikálhatok a csapattal – ez nekem nehéz, de ott vannak a segítőim. Nem hiszem, hogy óriási hatása lenne a hiányomnak. Az egyetlen pozitívum, hogy nem kell sajtótájékoztatót tartanom a meccs előtti napon. Én szeretek ott lenni a mérkőzéseken.”

José Mourinho Álvaro Arbeloa és Kylian Mbappé nyilatkozataira is reagált:

„Ahogy korábban már említettem, próbáltam kiegyensúlyozottabb lenni, mint Álvaro Arbeloa és Kylian Mbappé. Nem akarom azt mondani, hogy Vinícius hazudik, és az én játékosom egy angyal. Ők máshogy közelítették meg. Vinícius-szal ez nem először történik meg, már több stadionban előfordul vele, mindig ugyanazzal a történettel. Valami nincs rendben. Fantasztikus gólt lőtt – de miért nem úgy ünnepel, mint Eusébio, Pelé vagy Alfredo Di Stéfano? Miért nem? Ennél a jelenetnél dőlt el a meccs.”

Majd kitért arra a szócsatára, amit Arbeloával vívott Vinícius Júnior gólja után:

„Még azelőtt beszéltem Álvaróval, hogy tudtam volna, gond lesz. Csak megkérdeztem tőle: miért bohóckodik egy ilyen elképesztő gól után?”



