Tetemes eltiltás várhat a Viníciusszal összebalhézó Benfica-játékosra

Áll a bál a Real Madrid-Benfica Bajnokok Ligája nyolcaddöntőért való rájátszáson történtek miatt. Vinícius Jr. 50. percben szerzett vezető találata után a portugál együttes egyik játékosa, Gianluca Prestianni állítólag rasszista kijelentést tett a Real Madrid szélsőjére.

Az ESPN időközben úgy értesült, hogy a Benfica labdarúgója nem rasszista, hanem homofób jelzővel illette ellenfelét. Az UEFA fegyelmi szabályainak 14. cikkelyének értelmében ez azonban lényegtelen, hiszen a bőrszínre, fajra, vallásra, etnikai származásra, nemre vagy szexuális irányultságra tett megjegyzések egyaránt minimum tíz nemzetközi találkozóra szóló eltiltást vonnak maguk után.

Prestianni az Instagram-történetében reagált a vádakra, amelyben azt írta, "Vinícius félreértelmezte azt, amit hallott", emellett leszögezte, hogy soha nem tett rasszista megjegyzést senkire.

Az Európai-Labdarúgó-szövetség (UEFA) már elkezdte a nyomozást az ügyben, amelyhez a Real Madrid már elküldte az összes elérhető bizonyítékot.

