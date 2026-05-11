Itt a nagy vb-kisokos! Már most botrányoktól hangos a világbajnokság!

Továbbra sem dőlt el Irán sorsa

A közel-keleti háború miatt még mindig vannak nyitott kérdések Irán szereplésével kapcsolatban. Korábban felmerült, hogy más válogatott helyettesíthetné az ázsiai ország csapatát, azután az, hogy az iráni együttes az Egyesült Államok helyett Mexikóban játszaná csoportmérkőzéseit, de jelenleg úgy áll a helyzet, hogy marad az eredeti menetrend.

A rendezők, a nemzetközi szövetség és az irániak közös szándéka, hogy ott legyen a vb-n a perzsa állam válogatottja, az irániak azonban szeretnék, ha bizonyos feltételek teljesülnének. Ezek a vízumkérelmek pozitív elbírálására, a csapat biztonságára, a nemzeti szimbólumok tiszteletben tartására vonatkoznak.

Ez lesz minden idők legdrágább világbajnoksága

Rendszeresen visszatérő téma a jegyárak megállapítása, sok belépőhöz a szokásos vb-szintnél is jóval tekintélyesebb összegért lehet hozzájutni, ami miatt kritikák érik a nemzetközi szövetséget. A legutóbbi emelés után például a FIFA már 32 970 dollárban (10 millió forintban) határozta meg a legdrágább belépőért fizetendő összeget.

Rengeteg játékos hagyja ki sérülés miatt a vb-t

Élénk figyelem övezi, hogy kik kerülhetnek be a keretekbe, illetve kik maradnak ki biztosan, például sérülés miatt. A nagy hiányzók sorában ott van már a német Serge Gnabry, a francia Hugo Ekitiké, a holland Xavi Simons, valamint a brazil Rodrygo és Éder Militao. A keretek véglegesítésére a határidő június elseje.

Új szabályokat vezetett be az IFAB

Nem sokkal a rajt előtt születtek döntések a játékvezetéssel kapcsolatban. Újítás, hogy piros lap jár annak a játékosnak, aki a száját eltakarva kommunikál, illetve annak a futballistának aki a játékvezető döntése ellen a pálya elhagyásával tiltakozik. A nagyobb létszám miatt enyhítik a sárga lapos eltiltásra vonatkozó szabályt, már nemcsak a negyeddöntőt követően, hanem a csoportkör után is törlik a figyelmeztetéseket.

Először lesz három rendező ország

A világbajnokságok történetében első alkalommal lesz három házigazda. A sportág négyévente sorra kerülő csúcseseményének az idén 16 város ad otthont, 11 az Egyesült Államokban, három Mexikóban, kettő Kanadában. A 2002-ben Japán és a Koreai Köztársaság által közösen rendezett vb után először lesz ismét több rendező.

Mexikó 1970 és 1986 után harmadszor vesz részt vb lebonyolításában, ezt eddig még egyetlen ország sem tudta felmutatni. Az Egyesült Államokba 1994 után tér vissza a világbajnokság, Kanada pedig első alkalommal lesz rendező.

Először lesz 48 csapat

Először vesz részt a vb-n 48 csapat, a létszámot 32-ről emelték fel. Ami a lebonyolítást illeti, a válogatottakat 12 négyes csoportba sorsolták, ezekből az első két helyezettek, valamint a legjobb nyolc harmadik jut tovább az egyenes kieséses szakasz első fordulójába. Eddig a csoportkör után a nyolcaddöntők következtek, ezúttal viszont a legjobb 16 közé kerülésért 16 párban játszanak majd, hogy aztán a nyolcad-, majd a negyed- és az elődöntőkkel, illetve a fináléval folytatódjon a torna.

A döntőt július 19-én rendezik New Yorkban. A mezőny bővítése azt is jelenti, hogy az eddig megszokott 64 összecsapás helyett ezúttal 104 meccsre kerül sor a vb-n, az esemény pedig 32 helyett 39 napig tart majd.

A június 11-i nyitómérkőzésen Mexikó ellenfele a Dél-afrikai Köztársaság lesz Mexikóvárosban, a július 19-i finálé szünetében pedig a tervek szerint olyan félidei show-műsorra kerül majd sor, mint az amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőiben, a Super Bowl-okon.

A vb mérkőzéseit az M4 Sport élőben közvetíti.

